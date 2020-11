L'assessore del Lazio duro con la Raggi: "Non andava autorizzata l'apertura del Maximo"

Una presa di posizione dura: l'inaugurazione del centro commerciale Maximo sulla Laurentina, a Roma, "non andava fatto in quel modo, non andava autorizzata in un giorno topico per quanto riguarda le attività commerciali, perché creare questi assembramenti è mettere benzina nel motore del virus".



Lo ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato nel corso del punto stampa sulla situazione sanitaria nel Lazio.

Rispondendo a una domanda specifica sulle polemiche per gli assembramenti che si sono visti, l'assessore ha detto categoricamente che le file per lo shopping natalizio "si devono evitare", altrimenti sarebbe "un grosso errore".

Cala il rischio nel Lazio

"In questa settimana abbiamo avuto la conferma che nel Lazio l'Rt e' pari allo 0,88, per cui è stabile e soprattutto la forchetta è a un livello di coerenza per cui il valore più alto e quello più basso sono sotto la soglia e questo è un valore molto importante. L'incidenza su 100mila abitanti e i trend dei casi assoluti e dei focolai è in discesa, per cui la classificazione complessiva del rischio per la prima volta passa da rischio alto a moderato e questo è importante e coerente con uno scenario di trasmissione pari a 1". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' del Lazio, Alessio D'Amato.

“Si tratta di risultati giunti grazie alle misure adottate da molto tempo- ha aggiunto- è uno sforzo molto importante, il Lazio è la prima regione in Italia e vogliamo continuare su questo impegno contro la pandemia".