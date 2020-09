Genova accoglie Salvini con un corteo di protesta: "Via i fascisti dalla città"

Anche Genova contesta Matteo Salvini, nel capoluogo ligure per un suo comizio in Piazza Settembrini. Ogni via di accesso alla piazza era stata chiusa e presidiata da polizia in assetto antisommossa, ma è in piazza Vittorio Veneto che si è tenuta la manifestazione antifascista che si è poi conclusa con un corteo cui hanno partecipato circa 200 persone con cartelli con scritto frasi come 'Genova non si Lega' e 'via i fascisti dalla città'.Salvini, da parte sua, la butta come sempre sul vittimismo: "Sono cresciuto a pane e De André. Sogno il giorno in cui potrò fare due passi in centro a Genova come Matteo Salvini senza mobilitare decine di poliziotti come oggi".

"Non è un bel segno quando i cosiddetti contestatori minacciano di usare la violenza per farti tacere ma rispondiamo col sorriso, con il lavoro e con la serenità", ha poi aggiunto.