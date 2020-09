Pietro Bartolo durissimo con Marco Gervasoni per il tweet sessista contro Elly Schlein: "Sei un miserabile"

Al docente universitario che ha osato insultare la mia amica Elly Schlein (@ellyesse) voglio dire solo una cosa:



miserabile.



No so se lo capirà, mi auguro che lo capisca il Senato Accademico dell’Università del Molise.

— Pietro Bartolo (@bartolopietro1) September 7, 2020

Continua la polemica per il tweet misogino di Marco Gervasoni, docente di Storia Contemporanea all'Università del Molise, contro la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein: Gervasoni, che non è nuovo a queste sterili polemiche a base di insulti e di razzismo, viene duramente attaccato da Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa e ora europarlamentare: "Al docente universitario che ha osato insultare la mia amica Elly Schlein voglio dire solo una cosa: miserabile. No so se lo capirà, mi auguro che lo capisca il Senato Accademico dell’Università del Molise".Gervasoni, da parte sua, continua a fare lo sbruffone: sulla sua pagina twitter parla del suo insulto come di un 'esperimento sociale' contro i 'comunisti' che hanno cominciato a postare la sua foto e a insultarlo per il suo fisico.