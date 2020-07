Calderoli rilancia il razzismo sul Covid: "I migranti fanno impennare contagi"

Ha dimenticato la Lombardia, ha dimenticato i focolai che si accendono in tanti luoghi di lavoro nei quali non si rispettano le regole, ha dimenticato il suo capo che in Senato si è scagliato contro il distanziamento sociale, ha dimenticato funerali e feste fatte dagli italiani che vogliono la ‘normalità’ come dicono i sovranisti.

Ha dimenticato della tanta gente che la sera, sui treni durante la modivda e altro se ne frega delle regole.

Perché per la destra esistono solo gli odiosissimi migranti.

E infatti che dicono? "Qui siamo oltre il tafazzismo. Il Governo che ha rinchiuso gli italiani in casa per troppe settimane, consapevole di ammazzare l’economia, l’occupazione, il commercio e il turismo, per contenere l’epidemia, anche quando i numeri erano in drastico calo, adesso con la sua insensata vocazione a far arrivare immigrati come fossero la manna dal cielo sta facendo di nuovo impennare i contagi. E questo lo certifica l`Iss, è l`Iss a dire che i contagi stanno impennandosi a causa degli ingressi di immigrati. Così tra un po` richiuderemo gli italiani in casa, senza lavoro, e lasceremo in giro gli immigrati? Altro che tafazzismo...".

Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. Che altro ci si poteva aspettare da un figuro che a suo tempo paragonò la Kyenge a una scimmia?

Nemmeno il risconoscimento che le dure settimane di lockdown - come riconosciuto dallo stessi Iss - hanno salvato la vita a migliaia di persone mentre proprio i Trump, i Bolsonaro e i sovranisti hanno migliaia di morti sulla coscienza