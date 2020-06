Salvini contestato in Sicilia al canto di Bella Ciao e lui se la prende con i migranti

Demagogia, xenofobia e contestazioni da parte di chi non ne può più degli indipendentisti padani anti-meridionali travestiti da patrioti.



"Manteneteli voi. Prendete a carico vostro quei signori che sono su quel balcone". Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini si è rivolto a un gruppo di contestatori che lo accolto con fischi e canti 'Bella ciao' a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).



Prima li ha definiti "quelli di sinistra che ululano" e poi, indicando un gruppo di immigrati affacciato su un balcone, ha detto: "Manteneteli voi, tre a testa". Per concludere: "Abbiamo bisogno di turisti che pagano, non di turisti che sono pagati per fare un accidente".

Ovviamente parole dette a prescindere senza sapere se i migranti fossero clandestini (per lui sono tutti clandestini) o regolarmente in Italia o richiedenti asilo.

Contestazioni anche a Milazzo con i cartelli: "Mai con Salvini".