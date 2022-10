Pse: Letta, Borrelli e Scholz cantano 'Bella ciao'

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 16.53

I leader del Partito socialista europeo, alla chiusura del congresso tenutosi a Berlino, dopo il discorso finale del cancelliere tedesco Olaf Scholz, hanno intonato «Bella Ciao», suonata dal vivo sul palco e cantata prima in persiano e poi in italiano dai presenti in sala tra cui il segretario del Pd, Enrico Letta, l’alto rappresentate Ue Josep Borrell, il nuovo presidente del Pse, Stefan Loefven, e i commissari Ue, Frans Timmermans e Ylva Johansson.

