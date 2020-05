Un altro femminicidio in Sardegna: un uomo accoltella sua moglie e tenta di uccidersi

Un uomo di 57 anni, Giovanni Murtas, ha ucciso a coltellate sua moglie, Marisa Pireddu, di 51 anni. È successo a Serramanna, nel sud della Sardegna. L'uomo ha in seguito tentato di togliersi la vita, senza successo, e ora è in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.



L'omicidio è avvenuto verso le 18.30 in un'abitazione al numero 42 di via Turati. L'uomo ora è piantonato in ospedale, se dovesse sopravvivere sarà arrestato per omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una discussione in casa. Lui ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo. Poi ha tentato di uccidersi, colpendosi con un fendente al torace. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato il 118 e i carabinieri.

La coppia ha un figlio, di 29 anni, che al momento del delitto non era in casa.