Nel 2025 le donne continuano a non fare notizia: zero progressi in 15 anni secondo il Gmmp

Redazione Modifica articolo

24 Settembre 2025 - 16.32 Giulia

ATF

RISULTATI CHIAVE

I progressi verso la parità di genere nei media sono in stallo. Nonostante la sua importanza nella vita del 50% della popolazione, la violenza di genere difficilmente fa notizia. La partecipazione delle donne come fonti continua a svolgersi principalmente in ruoli ordinari, come divulgatrici di opinioni popolari e intervistate che forniscono resoconti di testimoni oculari. Si continuano a fare passi avanti verso la parità di genere nel ruolo del giornalista. Le notizie digitali non sembrano rappresentare una strada chiara per una maggiore inclusione delle donne come professioniste dei media. Gli andamenti storici confermano che le donne reporter sono molto più propense a selezionare argomenti di cronaca femminili rispetto ai loro colleghi uomini. La Piattaforma di Pechino ha chiesto rappresentazioni non stereotipate, rafforzate dal recente Patto per il Futuro (2024), che richiede azioni per smantellare le barriere che dividono donne e ragazze. Nel 2025, gli stereotipi di genere sono più radicati che mai negli ultimi 30 anni.

Su binari paralleli: media e uguaglianza di genere

L’ecosistema dei media globali è cambiato profondamente da quando, 30 anni fa, è stata adottata la Piattaforma d’azione di Pechino.

I progressi tecnologici, i cambiamenti nel comportamento del pubblico e l’evoluzione dei modelli di business hanno determinato un cambiamento nel modo in cui le notizie vengono prodotte, diffuse e fruite. I media tradizionali, dominanti nel 1995, hanno ceduto il passo alle forme digitali, mentre la produzione professionale non ha altra scelta che competere con i media alternativi e i social media per catturare l’attenzione del pubblico.

Trent’anni fa, i governi regolamentavano il settore con una supervisione internazionale minima, a differenza dell’attuale contesto normativo notevolmente più complesso. Le leggi sulla privacy dei dati, la moderazione dei contenuti e il peso dei governi sono più severi. Il pubblico è transnazionale e le collaborazioni internazionali per la produzione di contenuti sono la norma, a differenza di trent’anni fa.

L’evoluzione dell’interazione delle donne con il settore nel corso del periodo non è stata altrettanto eccezionale. Il Global Media Monitoring Project (GMMP) rivela che, per molti versi, lo status quo di grave sottorappresentazione e travisamento dei contenuti è persistito. (Figura 1)

Figura 1.

Contesto del GMMP

Il primo monitoraggio globale è nato dalla necessità di avere dati empirici sul ruolo, la posizione e la partecipazione delle donne alle notizie rispetto agli uomini.

In vista di Pechino, attiviste, studiose e comunicatrici femministe dei media, riunitesi a Bangkok nel 1994, decisero di organizzare una giornata all’inizio del 1995 per il monitoraggio di tutti i media e di utilizzare i dati come base per l’analisi della posizione delle donne, una decisione nata dalla frustrazione per la diffusa mancanza di rispetto per la dignità delle donne nei media tradizionali. Il monitoraggio dei media fu identificato come una delle diverse strategie con il potenziale di democratizzare e decentralizzare i media, nonché di contribuire a promuovere forme di comunicazione in grado di sfidare la natura patriarcale dei media . (Macharia, 2023)

Il GMMP è cresciuto fino a diventare la più grande e longeva iniziativa di ricerca e advocacy per la parità di genere nei e attraverso i media. A partire dal 1995, con cadenza quinquennale, il GMMP traccia un’istantanea delle principali dimensioni della parità di genere nelle notizie. Nell’arco di trent’anni, il GMMP ha raccolto dati da oltre 160 paesi, con almeno un’osservazione per ogni variabile e paese. Il 2025 segna la settima iterazione della ricerca.

La settima giornata mondiale di monitoraggio

Il 6 maggio 2025, abbiamo esaminato le notizie diffuse da radio, televisione, giornali e siti web di informazione. Gli eventi che fino ad allora avevano dominato le notizie nel 2025 includevano (in Asia) il terremoto di magnitudo 7,1 in Tibet, l’impeachment del presidente sudcoreano Yoon Suk Yul e l’operazione militare indiana Sindoor in Pakistan; la guerra civile sudanese (Africa); la guerra in Ucraina e le elezioni in Germania (Europa); la guerra in Palestina (Medio Oriente); le elezioni in Australia (Pacifico); la rielezione di Donald Trump, le deportazioni e i dazi doganali, e le elezioni canadesi (Nord America).

I temi principali della giornata di monitoraggio globale riflettevano temi globali condivisi, così come specifiche preoccupazioni locali. Le narrazioni dominanti ruotavano attorno all’instabilità politica, alla governance, alle difficoltà economiche e all’elezione di un nuovo Papa: la notizia principale della giornata è stata trattata in numerosi Paesi, in particolare in quelli con una numerosa popolazione cattolica, come l’America Latina.

“Politica e governo” è stato il principale argomento analizzato durante la giornata di monitoraggio globale, seguito dalle notizie in area “Sociale e Giuridica”, “Economia” e “Criminalità e violenza”. (Figura 2) La somma di questi quattro argomenti principali rappresenta poco più di tre quarti (78%) delle notizie monitorate.

La violenza di genere ha fatto notizia solo in misura limitata. In Australia, ad esempio, sono stati segnalati diversi casi di violenza domestica di alto profilo. I notiziari guatemaltechi hanno affrontato in modo diverso la morte violenta di due donne, una psicologa e una TikToker.

In altre parole, la giornata di monitoraggio globale è stata solo un’altra giornata di notizie “ordinarie”.

Figura 2.

RISULTATI CHIAVE

1. I progressi verso la parità di genere nei media sono stagnanti.

I dati storici indicano che, dopo un aumento lento e costante della visibilità e della voce delle donne nei notiziari, nel 2010 i progressi hanno iniziato a rallentare, una tendenza che continua ancora oggi. Durante questo periodo non si sono registrati cambiamenti positivi reali, né si sono verificati notevoli passi indietro nella maggior parte degli aspetti relativi alla parità di genere monitorati dal GMMP.

Tra le persone che appaiono, vengono ascoltate o di cui si parla nei notiziari cartacei e televisivi, solo il 26% sono donne (Figura 3). Questa statistica rappresenta un cambiamento di nove punti percentuali in 30 anni, con la seconda metà di questo periodo che ha contribuito a un aumento di soli due punti percentuali della visibilità e della voce delle donne.

Figura 3.

Le donne sono leggermente più presenti nelle notizie pubblicate online sui siti web dedicati all’informazione.

Le persone appartenenti a minoranze razziali, etniche, religiose e di altro tipo costituiscono sei persone su 100 viste, ascoltate o citate nelle notizie tradizionali e digitali in tutto il mondo. Di queste, il 38% sono donne. La probabilità che una donna presente nelle notizie appartenga a una minoranza è inferiore a una su dieci.

I media nordamericani sono i più vicini alla parità, con quattro soggetti e fonti su dieci che sono donne. I media asiatici e mediorientali sono in coda alla classifica, con solo il 19% di donne tra le persone viste, ascoltate o citate nelle notizie in entrambe le regioni (Figura 4).

Figura 4.

La presenza comparativa delle donne nei temi centrali della politica e dell’economia è aumentata rispettivamente di 2 punti e 1 punto tra il 2020 e il 2025, e di 6 punti nelle notizie di scienza e salute: una “correzione” rispetto alla situazione del 2020, durante la pandemia di Covid, quando le donne erano state escluse dai temi di rilievo in questo ambito. Nelle notizie di carattere sociale e giuridico, tuttavia, la percentuale di donne tra i soggetti e le fonti è diminuita di 4 punti. (Figura 5)

Figura 5.

Nel complesso, il ritmo lento dei cambiamenti tra il 2010 e il 2025 suggerisce che si è verificata una certa trasformazione strutturale nelle dimensioni misurate dal GMMP, ma che i progressi hanno raggiunto un punto morto. Nelle condizioni attuali, è improbabile che si verifichino cambiamenti significativi verso la parità di genere.

L’impatto della digitalizzazione sul settore dell’informazione e sulle relazioni di genere online nel loro complesso renderà più complesso il progresso nella garanzia dei diritti delle donne nell’ambito e attraverso l’informazione digitale.

1.Nonostante sia un fenomeno molto diffuso nella vita del 50% della popolazione, la violenza di genere è raramente oggetto di cronaca.

Le varie forme di violenza di genere (GBV) offline e online sono trattate in meno di due articoli su 100 in tutto il mondo. Di questi, meno del 2% si concentra sulla violenza di genere contro gli uomini. (Figura 6)

Figura 6.

Allo stesso tempo, le notizie relative alla violenza di genere hanno maggiori probabilità di apparire sui siti di informazione online rispetto alla stampa, alla radio e alla televisione messe insieme.

Le persone di genere diverso rappresentano lo 0,4% dei soggetti e delle fonti che compaiono sui giornali e nelle notizie pubblicate sul web relative alla violenza di genere facilitata dalla tecnologia, alle molestie sessuali/stupri/aggressioni sessuali nei confronti delle donne e ad altre forme di violenza di genere come il femminicidio. (Figura 7)

Figura 7.

Poco più del 50% delle persone citate nelle notizie relative alla violenza di genere sono uomini. La posizione o l’occupazione del 16% di essi (e del 31% delle donne) non è specificata. Per coloro di cui è indicata la professione, gli uomini sono per lo più criminali, professionisti legali o forze dell’ordine (Figura 8), mentre le donne sono celebrità, casalinghe e bambine (Figura 9).

Figura 8.

Figura 9.

Gli uomini dominano come giornalisti in tutti i settori dell’informazione. Tuttavia, quasi il 3% delle giornaliste riporta notizie relative alla violenza di genere, rispetto a poco più del 2% dei giornalisti uomini. La violenza di genere ha maggiori possibilità di ottenere visibilità nelle notizie se il giornalista è una donna.

Oltre il 50% delle giornaliste che si occupano di violenza di genere tratta casi di molestie sessuali, stupri, aggressioni sessuali e violenza domestica contro le donne (Figura 10). Poco meno della metà degli uomini riferisce di altre forme di violenza di genere, tra cui il femminicidio e la tratta di donne e ragazze.

Il 50% delle notizie sulla violenza di genere facilitata dalla tecnologia, che rappresentano quasi una su dieci, è riportato da donne.

Figura 10.

Il 38% degli articoli sulla violenza di genere fa riferimento alla parità di genere e/o alle politiche o alle leggi sui diritti umani. Solo il 13% sfida chiaramente gli stereotipi di genere.

3.La partecipazione delle donne come fonti continua ad essere principalmente in ruoli ordinari, come fornitrici di opinioni popolari e intervistate che forniscono testimonianze oculari

A trent’anni da Pechino, mancano ancora prove del riconoscimento da parte dei media delle competenze delle donne, nonostante i progressi compiuti nelle professioni. Inoltre, la loro percentuale come protagoniste delle notizie non è cambiata negli ultimi cinque anni. La rappresentazione mediatica delle donne come persone con ruoli non significativi, che parlano solo sulla base dell’opinione popolare, è aumentata notevolmente, di nove punti in dieci anni. (Figura 11)

Figura 11.

4.Si continuano a compiere progressi verso la parità di genere nel ruolo di giornalista

La Piattaforma di Pechino ha chiesto alle donne pari accesso all’espressione mediatica e al processo decisionale. Tre decenni dopo, il 41% dei giornalisti che scrivono articoli di cronaca tradizionale sono donne, un miglioramento rispetto al 28% del 1995, ma ancora non pari.

Notevoli progressi sono stati compiuti in America Latina, Nord America e Caraibi verso la parità di genere nel ruolo di giornalista nei media tradizionali (Figura 12). La percentuale di giornaliste è aumentata rispettivamente di 14, 13 e 12 punti dal 2000, anno in cui questo indicatore è stato incluso nel GMMP. Il divario di genere più ampio rimane in Africa, dove meno di tre giornalisti su dieci in televisione, alla radio e sulla carta stampata sono donne.

Figura 12.

5.Le notizie digitali non sembrano rappresentare una strada chiara verso una maggiore inclusione delle donne come professioniste dei media

L’importanza di Internet per la diffusione delle notizie, che ha raggiunto il picco durante il periodo della pandemia, continua ancora oggi. Tuttavia, mentre la percentuale di giornaliste online è passata dal 25% nel 2015 al 42% nel 2020, nel 2025 è aumentata solo di un punto, raggiungendo il 43%.

Attualmente, le donne sono leggermente sovrarappresentate come giornaliste online in Nord America e quasi alla pari nelle regioni del Pacifico e dei Caraibi. (Figura 13) La sottorappresentanza più grave si registra in Africa, dove la percentuale è scesa di 4 punti dal 2020 al 2025. Il divario di genere nel giornalismo online si è ampliato in tre regioni: Africa (calo di 4 punti), America Latina (-5 punti) e Medio Oriente (-6 punti).

Figura 13.

6. I modelli storici confermano che le giornaliste donne sono molto più propense a selezionare soggetti femminili rispetto ai loro colleghi maschi

La differenza di genere tra giornalisti nella selezione delle fonti ha oscillato tra i 5 e i 6 punti nel corso di un periodo di 30 anni, tranne nel 2015, quando era solo di 3 punti. (Figura 14) Il divario è stato eccezionalmente ampio durante la stagione delle notizie sulla pandemia di Covid-19. Il 2025 segna un ritorno a un divario di 5 punti; il 29% delle persone che appaiono, vengono ascoltate, intervistate o discusse nelle storie delle giornaliste donne sono donne, rispetto al 24% nelle storie scritte dagli uomini. Le donne continuano ad essere molto più propense ad apparire nelle storie delle giornaliste donne che in quelle dei giornalisti uomini.

7.La Piattaforma di Pechino richiedeva rappresentazioni non stereotipate, rafforzate dal recente Patto per il Futuro (2024) che richiede azioni volte ad abbattere le barriere per le donne e le ragazze. Nel 2025, gli stereotipi di genere sono più radicati che mai negli ultimi 30 anni

Gli stereotipi di genere sono il tipo di discriminazione strutturale condannata dal Patto. Il giornalismo che sfida chiaramente gli stereotipi di genere sta diminuendo a livello globale a livelli mai visti prima nel monitoraggio del GMMP. I risultati di 30 anni suggeriscono che i mezzi di informazione rimangono una barriera ostinata di disuguaglianza. Solo due articoli su 100 sono in grado di rappresentare donne e uomini in modo da sfatare le credenze sociali semplicistiche sulle loro caratteristiche, ruoli, capacità o comportamenti basati sul genere.

Il messaggio del GMMP nel 2025, trent’anni dopo Pechino, è che l’industria dell’informazione globale ha raggiunto un bivio nel suo progresso verso la parità di genere. I dati non dimostrano ancora il successo dell’attuazione delle raccomandazioni sui media contenute nel programma di Pechino. Gli obiettivi strategici J.1 (aumentare la partecipazione e l’accesso delle donne all’espressione e al processo decisionale nei e attraverso i media e le nuove tecnologie di comunicazione) e J.2 (promuovere una rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle donne nei media) rimangono incompiuti.

RACCOMANDAZIONI

Il ritmo quasi stagnante dei cambiamenti negli ultimi 15 anni evidenzia la necessità di un ripensamento, di un cambiamento radicale nelle strategie di tutti gli attori dell’ecosistema dell’informazione. Riciclare vecchi approcci difficilmente consentirà di superare l’inerzia che persiste dal 2010 nella maggior parte degli aspetti relativi al genere nell’informazione studiati dal GMMP. Peggio ancora, l’aggravarsi delle crisi relative alla parità di genere e ai diritti delle donne nel contesto più ampio in cui operano le testate giornalistiche richiede un ripensamento completo degli approcci, piuttosto che un semplice proseguimento delle stesse politiche, a parità di condizioni. Sarà necessario:

Convincere i responsabili politici del governo che la parità di genere nei media è una questione di sicurezza nazionale, stabilità economica e democrazia. Spostare l’onere del cambiamento da chi è esterno al settore alle stesse testate giornalistiche. Sviluppare un modello di businness inattaccabile per la parità di genere nel settore dell’informazione. Incoraggiare la società civile e i sostenitori dello sviluppo dei media a passare dalla creazione di sistemi di informazione alternativi incentrati sulle donne all’apertura di percorsi per la partecipazione delle donne al settore dell’informazione mainstream, dove si trova la maggior parte del pubblico. Attuare tutte le raccomandazioni del Patto per il futuro delle Nazioni Unite e del suo Patto digitale che riguardano la parità di genere e la giustizia di genere.

RISULTATI PRINCIPALI: 1995 – 2025