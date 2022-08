Dazn non funziona, l'ira del pubblico e la denuncia dell'Agcom: "Indennizzare i clienti"

globalist

15 Agosto 2022 - 12.31

Dazn in una nota in riferimento a quanto accaduto ieri, quando diversi utenti sono rimasti privi del collegamento per vedere le partite della prima giornata di campionato di calcio di serie A, ha comunicato le iniziative intraprese per risolvere i problemi e provvedere ai rimborsi. Intanto, tra le associazioni di categoria e la politica, si è alzato un polverone contro la piattaforma di streaming.

“Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione. Forniremo nuovamente un’alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario”.

La posizione dell’Agcom

Interviene l’Agcom sui `gravi disservizi´ registrati ieri nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di Dazn, che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiani di calcio. L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione fa sapere in una nota di aver chiesto alla piattaforma di streaming `chiarimenti urgenti´su quanto accaduto e `di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’Autorità´.

`A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute – si legge nella nota dell’Autorità – l’Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata´.

`Agcom – prosegue la nota – ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata dall’Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria´.