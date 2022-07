Registro delle opposizioni: 205 mila italiani si sono iscritti in un giorno contro il telemarketing selvaggio

globalist

27 Luglio 2022 - 20.04

Preroll

Telemarketing? No grazie: sono oltre 205mila gli italiani che, nel primo giorno di operatività del servizio, si sono iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni per tutelare la propria privacy dalle attività di telemarketing selvaggio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo comunica il ministero dello Sviluppo economico. Il registro si applica a tutti gli operatori, compresi i loro call center con sede all’estero, che “saranno obbligati a consultarlo mensilmente escludendo dalle loro liste i numeri e gli indirizzi postali dei cittadini che si sono registrati”.

Middle placement Mobile

Le modalità per ottenere l’iscrizione –

Dynamic 1

Oltre 166mila utenti hanno scelto la piattaformawww.registrodelleopposizioni.it

per l’iscrizione, 34mila ha utilizzato il numero verde 800957766 per le utenze fisse e lo 06 42986411 per i cellulari e i restanti lo hanno fatto via email inviando il modulo. Tra le nuove iscrizioni sono 4.200 gli utenti che si sono iscritti all’Rpo postale. Durante la giornata ci sono state punte di traffico sostenute, soprattutto via web (da cui arriva l’80% dei nuovi iscritti).

Dynamic 2

Operatori obbligati a consultare il registro –

Gli operatori che vorranno adoperare per attività di telemarketing i numeri telefonici e gli indirizzi postali, si legge nella nota, “saranno obbligati a consultare mensilmente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria dovranno aggiornare i dati escludendo dalle loro liste i numeri e gli indirizzi postali dei cittadini che si sono registrati”.