Rai: Anzaldi (Iv), "Al Tg2 la neo vice direttrice firma servizi, modo per non far lavorare altri?"

globalist

23 Luglio 2022 - 14.45

Preroll

Una testata da sempre vicino alla destra-destra in maniera anche abbastanza sfacciata. E ora la vicenda curiosa di una giornalista che in questi anni ha sempre raccontato (talora con toni enfatici) le avventure di Salvini e Meloni,

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Al Tg2 la neo nominata vice direttrice Spadorcia continua a firmare i servizi politici su Salvini e destra: è una nuova forma di risparmio o un modo per non far lavorare gli altri giornalisti? Non esistono altri casi di vice direttori Rai che continuano anche a firmare i servizi”.

Middle placement Mobile

Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

Dynamic 1



“Con la direzione Sangiuliano, in 3 anni – prosegue Anzaldi – carriera lampo per Maria Antonietta Spadorcia al Tg2: tripla promozione con passaggio alla conduzione, poi caporedattore, ora vice direttore”.