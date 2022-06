Ascolti tv, le repliche di Don Matteo trionfano in prima serata con il 16,5% di share

globalist

24 Giugno 2022 - 11.14

Preroll

Gli ascolti tv hanno premiato ancora una volta Don Matteo, anche se si trattava delle repliche della 12esima stagione. Nella serata di ieri, giovedì 23 giugno, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 è stata seguita da 2.387.000 spettatori con il 16.5% di share.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.799.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 per Copperman 700.000 (4.7% di share). Su Italia 1 Fbi: Most Wanted ha interessato di 1.132.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 D’Annunzio – L’Uomo che inventò se stesso ha raccolto davanti al video 540.000 spettatori, per uno share del 3.5%. Su Retequattro per Dritto e Rovescio ascolto medio di 1.050.000 spettatori con il 9.1% di share.