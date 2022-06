Ascolti tv: Inghilterra-Italia stravince con il 37,4% di share e quasi 6 milioni di spettatori

globalist

12 Giugno 2022 - 14.08

Il match di Nations League Inghilterra-Italia fa il pieno di ascolti su Rai1, raccogliendo una media di 5 milioni 897 mila telespettatori pari al 37.4% di share. A netta distanza su Canale 5 il film Una folle passione, con 1 milione 246 mila spettatori e l’8.9%.

L’ammiraglia Rai è avanti in prime time con il 35.23% a fronte dell’11.78% di Canale 5. In access prime time il pre-partita fa segnare su Rai1 3 milioni 594 mila spettatori con il 24.72%. Sempre in questa fascia Striscia la notizia su Canale 5 fa registrare 2 milioni 186 mila con il 13.92%; su Rai2 Tg2 Post ottiene 768 mila con il 4.8%; su Rete 4 Controcorrente raccoglie 697 mila con il 4.78% nella prima parte e 695 mila con il 4.37% nella seconda; su La7 In onda informa 672 mila persone con il 4.3%.

Nel preserale fa bene ancora Reazione a catena, su Rai1, con 2 milioni 62 mila telespettatori e il 22.3% nell’Intesa, saliti a 3 milioni 75 mila con il 27.1% nel gioco finale. Su Canale 5 per Avanti il primo! Weekend 1 milione 293 mila spettatori con il 14.75%, per Avanti un altro! Weekend 1 milione 869 mila pari al 17.12%.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 fa registrare 3 milioni 619 mila telespettatori con il 27.7% di share, il Tg5 2 milioni 672 mila con il 20%, il Tg La7 554 mila con il 4.2%.

Tornando alla prima serata, su Italia1 l’intramontabile E.T. L’Extraterrestre appassiona 809 mila spettatori con il 5.78% di share; su Rai2 il thriller Nell’ombra del killer raccoglie 890 mila con il 5.9%; su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta interessa a 756 mila persone con il 5.2%; su Rete4 Innamorato Pazzo, con Adriano Celentano e Ornella Muti, è visto da 717 mila con il 5.2%; su La7 The Queen fa segnare 494 mila con il 3.3%.

In seconda serata la Rai segnala su Rai1 il film Un tirchio quasi perfetto (9.2% con 851 mila spettatori) e su Rai3 Un giorno in pretura (6.1% con 306 mila).

Nel day time, buon esordio per Weekly su Rai1 con il 19.3% e 804 mila spettatori.

Nel complesso, vittoria per le reti Rai in prima serata con 7 milioni 713 mila telespettatori e il 49.5% di share (a fronte dei 4 milioni 954 mila pari al 31.8% di Mediaset) e nell’intera giornata con il 37.36% (rispetto al 34.19% della concorrenza). A Mediaset la seconda serata con il 36.82% (Rai al 30.47%).