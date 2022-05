Ascolti tv, la fiction sulla vita di Letizia Battaglia vista da oltre 3 milioni di spettatori

globalist

La seconda e ultima puntata della miniserie Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa andata in onda su Rai1 si è aggiudicata la prima serata con 3.285.000 spettatori pari al 18.33% . Su Canale 5 e L’Isola dei Famosi 16 che ha raccolto 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha raggiunto 1.345.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 Report ha interessato 1.462.000 spettatori con uno share share del 7.8%. Su Rai2 Rai2 Made in Sud ha intrattenuto 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Giovanni Falcone ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.1%. In access prime time: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto l’attenzione di 4.659.000 spettatori con il 23.5%. Su Canale 5 Striscia la Notiziadi 3.363.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.508.000 spettatori (7.6%).

Rai3 La Gioia della Musica raccoglie 906.000 spettatori (4.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.420.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.297.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 823.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 863.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 879.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.340.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha raggiunto ben 3.763.000 spettatori (27.2%).

Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.779.000 spettatori (17.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.768.000 spettatori (20.8%). In seconda serata: su Rai1 Via delle Storie ha registrato 906.000 spettatori con il 10.6% di share. S’è Fatta Notte 298.000 spettatori con il 6.2%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 502.000 spettatori pari ad uno share del 18.6%. Su Rai2 Restart ha siglato 207.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 354.000 spettatori con il 7.2% Rai 3 Dilemmi ha raggiunto 590.000 spettatori con il 4.9%. Per quanto riguarda i notiziari delle 20 questi gli equilibri: il Tg1 ha interessato 4.489.000 (25.8%); Il Tg5 3.728.000 (21%); il TgLa7 1.002.000 (5.7%).

Per quanto riguarda i dati complessi delle tre principali fasce di ascolto: sia la prima serata che la seconda che le 24 ore vanno ai canali Mediaset che ottengono rispettivamente, nella prima un totale di 7 milioni 891 mila telespettatori con uno share medio del 39.88 (rispetto alle reti Rai che hanno registrato il 38,3 % con 7 milioni 581 mila spettatori); nella seconda 4 milioni 295 spettatori con 45.57 di share con (a fronte del 31,6 % con 2 milioni 982 mila della Rai); e nell’intera giornata 3 milioni 167 mila telespettatori con uno share del 39.76 (contro il 36,6 % con 2 milioni 917 mila delle reti Rai). Questi dati complessivi delle reti rai generaliste che in prima serata hanno raccolto il 32,4 % con 6 milioni 401 mila, e nelle 24 ore il 30,4 % con 2 milioni 422 mila.