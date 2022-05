Tutti in piedi: quello che c'è da sapere sul film in onda in prima serata su Rai 1

globalist

28 Maggio 2022 - 19.11

Preroll

Tutti in piedi, il film, uscito nel 2018, va in onda in prima serata su Rai 1 sabato 28 maggio 2022 alle ore 21:25.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tutti in piedi è una commedia dal tocco drammatico uscita nel 2018 ed è un’opera scritta, diretta ed interpretata da Franck Dubosc. La storia è quella di un uomo d’affari che ha ormai superato i 50 anni ma non vuole perdere le cattive abitudini. Jocelyn, il protagonista, è a capo di un’azienda di scarpe sportive che nel lavoro è abituato ad avere successo così come con le donne. Dongiovanni incallito, non rinuncia mai ad una conquista, soprattutto se può aiutarsi con qualche bugia.

Middle placement Mobile

Quando poi incontra Julie, la bugia che dovrà raccontare sarà forse la più grande di tutte. Dopo il funerale di sua madre, Jocelyn si reca nella casa di famiglia e si siede sulla sedia a rotelle ancora in casa, quando arriva Julie, a sua volta su una sedia a rotella ma non per scelta. La donna lo scambia erroneamente per un disabile e Jocelyn non la contraddice. A quel punto inizia una grande messa in scena, poiché l’uomo non solo non nega, ma sceglie di fingere pur di conquistarla.