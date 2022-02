Màkari, l'ultimo episodio: le anticipazioni sulla fiction con Claudio Gioè

globalist

21 Febbraio 2022 - 15.56

Makari 2 arriva all’ultimo episodio: stasera, lunedì 21 febbraio, andrà in onda il gran finale della Fiction targata Rai 1 con Claudio Gioè. L’ultimo caso di Saverio lo porterà a conoscere meglio Teodoro, il suo rivale in amore.

L’episodio, dal titolo ‘Il lusso della giovinezza’, è il terzo di questa seconda stagione di Magari. I titoli dei precedenti episodi sono stati ‘Il delitto di Kolymbetra’ e ‘Il lato fragile’. L’intera serie è disponibile in streaming su Rai Play.

In questo ultimo episodio vedremo Suleima (Ester Pantano) coinvolta in un evento drammatico che sconvolge sia lei sia la comunità de La città del sole. Si tratta dell’ennesimo caso di omicidio. Questa volta, però, il malcapitato è Teodoro Bettini. L’uomo era disperso da alcune ore. E il ritrovamento del corpo scuote tutti coloro che lo conoscevano. Il corpo viene rinvenuto alle pendici di una montagna dalla quale pare essere precipitato. Incidente? Oppure dietro questa morte si cela un assassino?

Saverio (Claudio Gioé) cerca in ogni modo di dare conforto a Suleima per superare il momento del lutto. Intanto il comando di Polizia pare sul punto di chiudere il caso e bollarlo come incidente. In Saverio, però, scatta qualcosa. Si convince che sia stato un omicidio, ma nessuno pare credergli. Servono delle prove. Questa convinzione di Saverio, anziché unire lui e Suleima, lo porta ad avere tutti contro, compresa lei.

Makari è tratta di libri di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio, la casa editrice che già pubblica i libri del Commissario Montalbano di Andrea Camilleri. La Sicilia quindi è parte imprescindibile del racconto.

Lo conferma Michele Soavi, il regista: “Credo che questa serie abbia una sua originalità in quanto pur ambientata nella “terra dei limoni” non racconta storie di Mafia. Anzi, a volte la Mafia viene usata come copertura per interessi personali miserabili, messi in atto da personaggi meschini. Un pregio delle storie di Savattieri è quello di raccontare le miserie dell’animo umano”.