Ascolti tv, la fiction su Rita Levi Montalcini fa il 10.9%, Mediaset vince la sfida dello share

25 Aprile 2022 - 12.48

Ascolti tv, le reti Mediaset domenica 24 aprile si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con il 31.83% di share (6.432.000 spettatori totali), il 33.69% di share (3.642.000 spettatori totali) e il 29.77% di share (3.005.000 spettatori totali). l Tg5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 18.39% di share e 3.394.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.837.000 spettatori totali e il 18.96% di share attiva.

Ieri in prima serata su Rai1 Rita Levi Montalcini ha ottenuto il 10,9 % di share per 2 milioni 144 mila spettatori. Su Rai 2 – The Rookie ha ottenuto il 3,3 % con 684 mila. Su Rai 3 per Che tempo che fa il 10,4 % con 2 milioni 213 mila spettatori. In seconda serata su Rai 2 per La Domenica Sportiva il 6,9 % e 849 mila spettatori. Per L’altra Ds il 3,6 % e 249 mila spettatori. Infine su Rai 3 – Che tempo che fa il tavolo – 8,7 % – 1 milione 508 mila.

Da segnalare in particolare: su Canale 5, «Paperissima Sprint» registra il 12.59% di share attiva e 2.483.000 spettatori totali; a seguire, il secondo appuntamento «Gli eredi della Terra» raggiunge 1.656.000 spettatori nella fascia di prime-time; in day-time e preserale: «L’Arca di Noè»: 2.380.000 spettatori totali con il 14.84% di share attiva; «Scene da un Matrimonio»: 1.352.000 spettatori totali; bene «Verissimo – le storie» che realizza nella prima parte 1.894.000 spettatori totali, share del 14.66% e nella seconda 2.019.000 spettatori totali, share del 14.96%; «Avanti un altro! Weekend»: leader di fascia sul pubblico attivo con il 19.14% di share e 2.868.000 spettatori totali; su Italia 1, in prima serata, bene il film «Così è la vita» che raggiunge 1.345.000 spettatori totali e l’8.81% di share sui target commerciale; a seguire, in seconda serata, «Pressing» ottiene il 10.45% di share sui giovani 15-34enni e 455.000 spettatori totali; su Retequattro, in day-time, Speciale Tg4 «Diario di Guerra – Domenica» segna 258.000 spettatori totali; in access prime-time, «Controcorrente» raggiunge nella 1a parte, 847.000 spettatori totali, nella 2a, 942.000 spettatori totali; a seguire, «Zona Bianca» registra 673.000 spettatori totali e il 4.2% di share, con picchi di 1.016.000 spettatori e del 5.86% di share.