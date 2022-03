Chi è Galina Timchenko, la giornalista russa anti-Putin costretta a vivere in esilio in Lettonia

globalist

13 Marzo 2022 - 12.33

Lei è una voce dissidente che condanna il regime di Putin e per questo è stata costretta a riparare all’estero e vive esule a Riga, in Lettonia.

Galina Timchenko, giornalista russa, è direttrice di Meduza. Dal 1997 al 1999 è stata redattrice al quotidiano Kommersant. Nel 1999 è passata al sito di informazione Lenta.ru, di cui è diventata direttrice nel 2004. Nel 2010, l’Univeristà di Harvard ha condotto uno studio sulla blogosfera russa, individuando in Lenta.ru il sito più citato tra le fonti di informazione di lingua russa.

Nel marzo 2014, Timchenko è stata licenziata. I dipendenti di Lenta.ru hanno rilasciato a riguardo un comunicato, denunciando il licenziamento come una manovra per sostituire Timchenko con un nuovo direttore controllato direttamente dal Cremlino, trasformando così il sito in uno strumento di propaganda. Nell’ottobre dello stesso anno, insieme ad altri ex giornalisti di Lenta.ru ha fondato la testata Meduza, con sede a Riga – capitale della Lettonia.

Ora lei è esule e non ha intenzione di tornare presto. “Essere esuli sta nel dna dei russi, tornerò solo quando in Russia potrà esserci una stampa libera e indipendente”