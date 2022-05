Propaganda Live, stasera, venerdì 13 maggio: ospite Jovanotti

globalist

13 Maggio 2022 - 14.59

Propaganda Live torna stasera venerdì 13 maggio su La 7 con una nuova puntata. Prosegue il racconto dell’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori.

Ospiti fissi a Propaganda Live Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi. Immancabili le strisce satiriche di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente e la Social Top Ten, cui tutti cercano di entrare.

La puntata di stasera di venerdì 13 maggio di Propaganda Live torna a raccontare la guerra in Ucraina per non dimenticare mai quello che sta accadendo in Europa a pochi passi da noi, grazie alle immagini e alle testimonianze di Francesca Mannocchi.

Torna Andrea Pennacchi con un altro suo corrosivo monologo sull’attualità, ci farà riflettere con le sue divertenti e ironiche parole anche Antonella Attili. Ospite della serata è Jovanotti che si racconterà in una lunga intervista con Diego Bianchi, chiacchiererà dell’attualità con il suo sguardo sempre attento a quello che succede nel mondo. Ma soprattutto canterà insieme a Enzo Avitabile, presentando nuovi e vecchi brani e preparando il pubblico al Jova Beach Party di questa estate.