22 Aprile 2022 - 21.41

Diego Bianchi positivo al Covid ma in ottima forma conduce Propaganda Live a distanza e in giacca e cravatta. Bianchi ha scherzato: “Ho resistito due anni poi ha preso anche me…”

E subito i primi commenti:



@zdizoro in diretta da casa vestito in giacca e cravatta è come vedere il papa in jeans e maglietta #propagandalive

Presentatore di noto programma televisivo che per farsi notare prende il covid quando oramai pensava di averla scampata.

Sarebbero almeno 200 punti al @Fanta_citorio