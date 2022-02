Famiglia Cristiana: “Montagnier antiscientifico”. I no Vax partono all'attacco: “Tweet irrispettoso”

globalist

11 Febbraio 2022 - 14.26

Famiglia Cristiana ha dato notizia della morte del virologo francese con post apparso sul suo profilo Twitter. “È morto a 89 anni #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ricerche sul virus dell’AIDS. Negli ultimi tempi si era distinto per prese di posizione polemiche e senza basi scientifiche”. Un messaggio che ha scatenato le critiche degli utenti no vax, che si sono riversati sul social per commentare.

Il tweet è stato giudicato fazioso e irrispettoso. “Molto cristiana, soprattutto nel rispetto di una persona che non c’è più! Ma non vi vergognate? L’ultima frase ve la potevate risparmiare”, scrive un utente. Altri messaggi seguono lo stesso tono: “Se questa famiglia è cristiana, io preferisco essere induista”.

Non mancano però le difese sempre da parte di utenti Twitter. “Comincio a prendere in considerazione l’idea di abbonarmi a Famiglia Cristiana”. E ancora: “Oggi complottisti incazzati con Famiglia Cristiana per aver detto la verità. Al Nobel dovete pensarci come all’Oscar: se un attore ne vince uno, non è detto che poi per tutta la sua carriera non sbagli mai più un ruolo. Montagnier ha sostenuto tesi antiscientifiche gravissime”.