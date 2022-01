Minoli: "Sono senza parole, stiamo preparando un ricordo di Silvia Tortora. Era una collega straordinaria"

globalist

10 Gennaio 2022

“Una notizia che mi ha lasciato davvero senza parole, era una gran bella persona, solare e disponibile oltre che un’ottima professionista”.

Così Giovanni Minoli appena appresa la notizia della morte di Silvia Tortora, la 59enne giornalista, figlia di Enzo Tortora, scomparsa stanotte in una clinica romana, che aveva collaborato con Minoli a ‘Mixer’, a ‘La Storia siamo noi’ ma “anche al programma ‘Big – La via del cuore, la via della ragione’ che faceva su Rai3 con Annalisa Bruchi, con la quale l’abbiamo convinta a tornare al lavoro dopo che si era ritirata da tutto. Era una trasmissione in cui si facevano delle interviste con una doppia chiave: quella personale e psicologica e quella politica. Lei faceva le interviste in chiave politica. Ha partecipato per due stagioni, la terza non ha voluto più farla, era diventato difficile anche rapportarsi con lei, era come se si fosse ritirata dalla vita, probabilmente per questioni personali legate alla sua famiglia”.

Minoli ricorda che Silvia Tortora “nell’ultimo anno stava male, ma non so di cosa soffrisse”. E annuncia: “Stiamo preparando un ricordo di lei riproponendo la sua testimonianza sul caso Tortora”. Uno dei servizi realizzato da Silvia Tortora per ‘La Storia siamo noi’ è infatti ‘C’era una volta Portobello’, che raccontava la storia del celebre programma e del suo conduttore, il padre Enzo Tortora.