“Quasi orfano”, alle 21.30 in prima visione su Rai 1: ecco la trama del film con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini

25 Aprile 2024 - 12.39

ATF

La storia di Valentino e Costanza, marito e moglie, che vivono a Milano e hanno fondato una griffe molto famosa nel campo del design. La racconta la commedia diretta da Umberto Carteni “Quasi orfano”, proposta giovedì 25 aprile alle 21.30 in prima visione su Rai 1.

È soprattutto grazie a Costanza se Valentino ha ottenuto successo e notorietà nella società bene milanese. In realtà il giovane, che di cognome fa Tarocco e ha origini pugliesi, ha progressivamente rotto ogni legame con i suoi familiari, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome.

La famiglia Tarocco vive in Puglia ed è proprietaria di un agriturismo, noto soprattutto per avere le più basse valutazioni dell’intero settore nelle app specializzate. In occasione del compleanno della madre di Valentino, la sua famiglia, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i rapporti con lui presentandosi all’improvviso a Milano, nella speranza di ricevere un aiuto economico, mettendo in moto una serie di situazioni paradossali. Con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, Nunzia Schiano, Bebo Storti, Chiara Di Benedetto.