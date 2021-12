Slot machine online, il successo di Novomatic Gratis, icona del 2000

globalist

20 Dicembre 2021

Il mondo delle slot machine online è senza ombra di dubbio quello maggiormente attenzionato nel panorama vasto e variegato dell’intrattenimento digitale. Soprattutto perché le slot offrono vastità di scelta e la possibilità di mixare il vintage con le novità dell’ultimo momento. Le software house sono brave a cavalcare le onde di queste nuove tendenze che vanno via via imponendosi con le nuove generazioni. Rinnovando e inventando nella miglior maniera per raggiungere il miglior risultato possibile. Che si traduce, in effetti, nella soddisfazione del pubblico e nelle scelte dei giocatori.

Sarà per questo che oggi come oggi vanno ancor di più di moda le slot machine a tema frutta. Per una generazione che ha cominciato a giocare online tagliando frutta alla maniera dei Ninja sui dispositivi mobile, non poteva esserci una notizia migliore. Il gruppo Novomatic, secondo a nessuno nel prevedere ed anticipare gusti e tendenze dei giocatori, ha per questo deciso di creare un grande classico con una delle sue slot di punta: si tratta della Slot Novomatic Gratis, un titolo che ricorda molto i primi anni duemila, con la frutta indiscutibile protagonista e molti simboli classici che sanno di un tempo remoto, trascorso, vintage per l’appunto ma mai fuori moda.

Slot Novomatic Gratis, tutto quel che c’è da sapere



La slot di casa Novomatic non lascia nulla al caso e torna, nella sua versione online, con un layout nuovo di zecca, seppur dalle tinte un po’ retro. Che, per l’appunto, non significa fuori moda. Sfondo rosso come le slot di un tempo e il logo del gioco al centro dell’intera azione.



Il successo della slot è da imputare alla sua grande semplicità: il layout di gioco è semplice ed intuitivo, i controlli sono semplificati, minimi quasi. Si tratta, insomma, di un titolo che riporta i giocatori nelle vecchie sale da gioco tipiche degli anni ’90.



Come si gioca alla Slot Novomatic Gratis in versione online



Iniziare a giocare alla slot è molto semplice, perché il giocatore non deve fare altro che opzionare il numero delle linee di gioco con la puntata totale. In questo modo si procede all’impostazione del budget e si viene indirizzati verso la partita.



Quando il gioco si avvia inizia il divertimento anche se va tenuto a mente che giocare in modalità automatica con una puntata superiore a 10 euro comporta il rischio concreto di terminare presto il credito di gioco. Ideale è cominciare a puntare da cifre più basse per godersi il gioco sul lungo periodo e provare a vincere una somma abbastanza elevata.



La slot peraltro è disponibile anche in versione da bar ed anzi non è scorretto sostenere che questo è un autentico gioco da bar, simbolico per tante generazioni e popolarissimo in ogni ambiente di gioco. Le due versioni hanno una sola differenza: il “Return to player”, l’RTP, un po’ più al ribasso nella versione da sala anche se impercettibile come differenza. Il consiglio è giocare a questa slot per apprezzarla in tutte le sue dinamiche e in tutta la sua geniale semplicità.