I Rischi più Popolari nel Gioco d'Azzardo

7 Aprile 2022 - 22.48

Le scommesse, i diversi tavoli da gioco tutti da provare e la varietà di slot a disposizione sono indubbiamente la principale attrattiva dei casinò online. Ma per vivere al meglio ogni scommessa, è importante giocare in modo responsabile per evitare che il gioco a distanza possa diventare un pericolo.

Come sappiamo il gioco d’azzardo può diventare in tutto e per tutto una dipendenza e causare una serie di danni, emotivi ed economici ai giocatori. Di seguito cercheremo di fare luce rispetto agli atteggiamenti tipici di un giocatore che è in difficoltà, mostrando i rischi più comuni che si possono correre sulle piattaforme ADM o sui casino non AAMS in Italia quando si gioca in modo non responsabile. E infine, cercheremo anche di capire se ci sono validi aiuti da considerare per evitare di imbattersi in questi rischi.

I giocatori con una dipendenza negano di avere dei problemi

Spesso il giocatore che inizia a vivere in modo malsano il suo rapporto con il gioco d’azzardo si trova a mentire ai propri cari. Ma soprattutto nega di avere un problema! Al tempo stesso si trova a giustificare le sue perdite, dando la colpa alla fortuna: ciò lo porta a continuare a scommettere per cercare di recuperare le sue perdite.

Ma così continuerà ad aumentare il suo debito. Non dimentichiamo poi che ogni sua puntata diventerà man mano più elevata e potrebbe arrivare anche a prendere in prestito dei soldi per continuare a giocare. Ma non otterrà risultati fortunati e l’indebitamento si sviluppa quindi su più fronti.

Pur conoscendo quindi quali sono i rischi che sta correndo, non riesce a smettere e vive il gioco come un’attività compulsiva e la sola in grado di distogliere l’attenzione da problemi e stress. E così ne diventa dipendente in modo completo e totalitario.

Infine, si noterà che quando non ha la possibilità di giocare o scommettere, mostra anche un atteggiamento nervoso, irritato e profondamente agitato. Avviene con tantissimi giocatori in tutto il mondo e di solito quando si organizzano cene o si prendono appuntamenti familiari o professionali.

Che tipo di rischi affronta chi gioca in modo non responsabile

Chiaramente la prima cosa che viene esposta al rischio sono le proprie finanze e quindi i risparmi che una persona ha radunato negli anni. Giocando senza un limite si continua a spendere, a investire tutto ciò che si ha ritrovandosi senza un soldo. Ma anche l’aspetto privato e personale viene messo a dura prova, perché un giocatore ludopatico inizia anche ad avere problemi rispetto alle persone più vicine.

Le sue relazioni soffrono, si rompe la fiducia e il legame diretto con amici e partner, proprio perché, come detto poco fa, si inizia a mentire. Infine non dimentichiamo di sottolineare il forte stress a cui ci si espone: oltre alle menzogne e ai soldi persi, bisognerà fare i conti con il forte nervosismo e il senso di dispiacere che si vive. Questo può causare malattie come l’ipertensione, disturbi mentali e un forte stato d’ansia che possono sfociare anche in problemi cardiaci.

Come evitare questi rischi? Con l’autoesclusione

Un’ottima soluzione per giocare responsabile e per riuscire a preservare la propria persona e le proprie finanze è l’autoesclusione che è stata introdotta dall’ADM. Grazie a tale richiesta è possibile che un giocatore si “escluda” dal gioco per un periodo di tempo variabile.

Si va da un periodo di 30, 60 o 90 giorni, fino a un tempo indeterminato. La revoca e la richiesta dell’autoesclusione avviene accedendo al portale ADM con lo SPID. Durante questo periodo il soggetto interessato non potrà:

Aprire nuovi conti gioco in nessuna piattaforma;

Scommettere online.

Al contrario potrà invece prelevare le vincite dai conti di gioco aperti ed eventualmente chiuderli. L’autoesclusione potrà essere revocata solo dopo sei mesi, mentre sarà riattivato il conto di gioco nel caso in cui termini in modo naturale il periodo selezionato dal giocatore.