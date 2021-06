De Petris e Ruotolo: "La sentenza del Tar su Report minaccia la libertà di informazione"

admpumiddle

La polemica sorta attorno alla sentenza del Tar, che impone alla trasmissione di Rai 3 "Report" di indicare le fonti di un'inchiesta su vicende riguardanti la Lega, sta scuotendo anche il mondo della politica."La sentenza del Tar del Lazio che ha accolto parzialmente il ricorso del'avvocato Mascetti contro il programma di Raitre Report, stabilendo che la Rai debba garantire accesso a tutta la documentazione utilizzata per servizi e inchieste, è estremamente pericolosa. Viola clamorosamente l'art. 21 della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa". Lo afferma il senatore del gruppo Misto, Sandro Ruotolo."In base a questa sentenza - prosegue Ruotolo - i giornalisti del servizio pubblico verrebbero equiparati a funzionari pubblici e il diritto d'accesso alla documentazione da loro racconta diventerebbe prevalente sul diritto di tutela delle fonti, con evidente e gravissima lesione della libertà d'informazione e della difesa della riservatezza delle fonti. In questo modo, inoltre, si introdurrebbe una assurda e inaccettabile discriminazione tra i giornalisti del Servizio Pubblico e quelli del settore privato"."Con la presidente del gruppo Misto e capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris abbiamo presentato un'interrogazione rivolta ai ministri della Giustizia e dello Sviluppo economico con delega alla Telecomunicazioni per sapere cosa intendano fare per difendere il diritto alla tutela delle fonti, la parità di condizioni per tutti i giornalisti e soprattutto la libertà di stampa, che questa sentenza mette pesantemente a rischio", conclude Ruotolo.