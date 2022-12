Boccia sulla nuova emergenza Covid: "Governo no-vax e negazionista"

globalist Modifica articolo

28 Dicembre 2022 - 21.44

Preroll

Ora che una ondata Covid potrebbe arrivare dalla Cina dopo l’allentamento delle restrizioni voluto da Pechino come faranno i nostri governanti amici di no-vax e negazionisti ad affrontare l’ondata covid?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sul Covid il Governo Meloni continua a nascondere la realtà e a negare i problemi, assecondando pulsioni no vax. Il Ministro della Salute Schillaci in base a quale autorità non dà seguito alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali? Non stiamo parlando di politica. Che fine hanno fatto le dosi per il terzo richiamo nei bambini fino a 11 anni? Ema e Aifa hanno autorizzato. Il Ministro ha inoltrato la circolare alle Regioni? A noi risultano i vaccini pagati e non utilizzati dalle Regioni. Il Ministro risponda agli italiani in tempi rapidi davanti al Parlamento. A meno che il Governo non abbia deciso di indicare una strada diversa e al di sopra di Aifa e Ema».

Middle placement Mobile

Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a margine dei lavori del Senato sulla legge di bilancio.

Dynamic 1

«Oggi il Governo si è affrettato nel dire che ne discuterà in Cdm dopo la richiesta di informativa urgente del Pd fatta da Beatrice Lorenzin in aula al Senato. Ci aspettiamo parole chiare sull’emergenza sanitaria in Cina, sui rischi in Italia e su come il Governo avrà intenzione di gestire la campagna di vaccinazione in questa fase. Fino a ieri sono entrati sul territorio italiano cittadini provenienti dalla Cina che erano probabilmente già positivi, visti i dati impressionanti di positivi venuti fuori dai tamponi di oggi, con l’aggravante che queste persone sono in circolazione da settimane nelle nostre città. Il governo sta procedendo, nonostante abbia tutti gli strumenti e tutte le informazioni a disposizione, sulla base dell’emotività e di una discrezionalità che mette a rischio la salute dei più fragili. Nella pandemia un’ora equivale a un mese. Anche perdere pochi minuti significa far propagare l’incendio. Ci auguriamo che il Ministro Schillaci riferisca al più presto in Parlamento. La situazione è molto grave e il problema è che abbiamo un governo in mano ad amici dei no vax e dei negazionisti», ha concluso