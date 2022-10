Covid-19, Gismondo e Vaia in coro: "Basta con i bollettini quotidiani, usciamo dall'incubo sociale"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022

Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, chiede di eliminare definitivamente i bollettini quotidiani sul Covid 19.

“Avrebbero dovuto stopparli già da tempo ed eliminarli sarà la prima cosa da fare per risvegliare la gente da questo incubo sociale, sono assolutamente d’accordo con il collega Francesco Vaia” (il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ndr).

“Niente più bollettini” né sulla positività generica a Sars-CoV-2 né sul numero di decessi, “che non ha alcun significato e che spesso non è neanche corretto – sottolinea l’esperta all’Adnkronos Salute – nel senso che quelli che vengono registrati come morti Covid non sono tutti pazienti che hanno perso la vita per la malattia Covid-19, ma anche ricoverati per altre patologie gravi, risultati positivi al coronavirus». Con Vaia «ci confrontiamo spesso – evidenzia Gismondo – e le nostre idee, i nostri pensieri su questa pandemia hanno sempre coinciso”.