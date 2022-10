Covid-19, Bassetti: "Il nuovo governo deve semplificare le norme, meno bollettini e meno tamponi"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022

Matteo Bassetti è una tra le cosiddette virostar, che negli anni di emergenza Covid hanno imperversato in televisione e non solo. Alla vigilia della nascita del governo Meloni, il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha chiesto particolare attenzione alle nuove misure.

«Credo che il nuovo Governo dovrà occuparsi della semplificazione di molte delle norme Covid che ci sono oggi. Sarà il caso di capire se i bollettini farli magari settimanali e non giornalieri e forse sarebbe il caso anche di cambiare questa modalità di gestione dei tamponi in ospedale: sinceramente testare per Covid tutti quelli che arrivano in ospedale, anche quelli senza sintomi, non ha senso e quindi bisognerebbe dare una raccomandazione anche in questa direzione. E poi l’isolamento obbligatorio a casa per 5 giorni, per tutti a prescindere da quanto durano i sintomi, è un’altra cosa che andrebbe cambiata».

In definitiva, conclude, «ci sono tante cose che secondo me andrebbero cambiate, anche a livello comunicativo. Speriamo che ci sia la volontà di farlo e che siano in grado di farlo».