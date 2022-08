Crisanti: "Con Salvini al governo i morti di Covid non sarebbero stati 180 mila ma 300 mila o più"

globalist

19 Agosto 2022 - 21.54

Non è mai stato un diplomatico e adesso non le manda a dire: il microbiologo Andrea Crisanti, oggi candidato per il Partito democratico, non torna indietro sulle parole dei giorni scorsi, «con Salvini a gestire il covid non avremmo avuto 180 mila morti, ma 300 mila».

A In onda su La7 rilancia: «Non ho sparato a caso, lo dicono i modelli matematici: se non avessimo applicato il lockdown l’8 marzo del 2020 avremmo avuto forse anche di più di 300mila morti».

«I modelli matematici sono chiari: senza il lockdown avremmo avuto il doppio dei morti. E se le misure si fossero applicate una settimana prima, sarebbero state di meno», aggiunge il virologo.

L’attacco a Renzi

«Ricordo a Renzi le telefonate e i messaggi che mi ha fatto, quando smarrito durante la prima ondata Covid, cercava di capire cosa stesse accadendo. Purtroppo nel frattempo vaga ancora nell’ignoranza di quello che è accaduto in Italia durante la pandemia».

Il virologo Andrea Crisanti risponde così via Twitter al leader di Italia Viva che aveva usato parole critiche nei suoi confronti dopo la candidatura con il Pd nella circoscrizione Europa al Senato.