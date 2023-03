Crisanti sul Covid nato da una fuga da un laboratorio della Cina: "Balle"

globalist Modifica articolo

1 Marzo 2023 - 12.45

Preroll

Sono favorevole a una commissione d’inchiesta su Covid che abbia un ampio mandato con lo scopo di ricostruire il processo decisionale e la messa in atto di azioni di contrasto a livello di Governo, Conferenza Stato-Regioni e Regioni».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo dichiara il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti, commentando l’avvio dell’iter per la Commissione d’inchiesta sul Covid-19.

Middle placement Mobile

Per l’esperto, che in Veneto ha vissuto da vicino le varie fasi della pandemia, è importante che un’attività d’inchiesta di questo tipo non restringa il campo. «Una commissione Covid che indaga solo sull’attività della struttura commissariale non restituirà agli italiani nessuna verità», sottolinea.

Dynamic 1

Non solo in Italia si guarda indietro alle origini di Covid. A livello internazionale c’è il tentativo di ricostruzione degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità. E proprio in questi giorni sono state pubblicate indiscrezioni di stampa su un report Usa che rilancerebbe l’ipotesi di una fuga dal laboratorio in Cina all’origine della pandemia. Conclusioni che il microbiologo liquida con un’unica parola: «Balle».