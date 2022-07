Covid, Ema raccomanda la quarta dose per i più fragili: "Necessaria per gli over 60"

globalist

11 Luglio 2022 - 12.31

I Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), hanno prodotto una dichiarazione congiunta in cui raccomandano di procedere ora a una quarta dose vaccinale allargata.

“In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di Covid-19, “con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto, sulla quarta dose, “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” di vaccino contro Sars-CoV-2.

Il secondo booster di vaccino anti-Covid può essere somministrato a over 60 e fragili indipendentemente dall’età “almeno 4 mesi dopo” l’ultima dose, “con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto il richiamo precedente più di 6 mesi fa”, precisano Ecdc ed Ema, confermando che “i vaccini attualmente autorizzati continuano a essere altamente efficaci nel ridurre i ricoveri ospedalieri per Covid-19, le forme gravi di patologia e i decessi”, anche mentre circolano nuove “varianti emergenti di Sars-CoV-2”.

“Al momento, non ci sono evidenze chiare a sostegno della somministrazione di un secondo booster a persone di età inferiore ai 60 anni che non sono più a rischio di malattia grave. Né ci sono prove chiare a supporto di un secondo booster anticipato agli operatori sanitari o a coloro che lavorano in case di cura, a meno che non siano ad alto rischio” di forme gravi di patologia, puntualizzano.

“Tuttavia, è probabile che i residenti delle case di cura siano a rischio di malattia grave e dovrebbero essere presi in considerazione per dosi di richiamo in linea con le raccomandazioni nazionali”, aggiungono, sostenendo quindi la quarta dose già prevista in Italia per i residenti delle Rsa.

“Ecdc ed Ema hanno invitato le autorità sanitarie pubbliche in tutta l’Unione europea a pianificare ulteriori richiami” di vaccino anti-Covid “durante le stagioni autunnale e invernale per le persone a più alto rischio di malattia grave, possibilmente combinando le vaccinazioni contro Covid-19 con quelle contro l’influenza” stagionale.

“I Nitag, gruppi consultivi tecnici nazionali per l’immunizzazione – aggiungono – decideranno” a livello dei singoli Stati “su chi dovrebbe ricevere un nuovo richiamo, tenendo conto della situazione” epidemiologica “nei loro Paesi”.

“Stiamo lavorando per la possibile approvazione in settembre di vaccini adattati” alle varianti Omicron di Sars-CoV-2. “Il nostro Comitato per il medicinali a uso umano”, il Chmp, “attualmente sta rivedendo i dati su due vaccini aggiornati”. Lo evidenzia Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), nella dichiarazione congiunta Ema-Ecdc.

In attesa dei nuovi prodotti, sottolinea infatti Cooke, “è importante considerare l’utilizzo dei vaccini attualmente autorizzati come secondo booster nelle persone più vulnerabili. I vaccini approvati nell’Ue”, assicura la numero uno dell’Ema, “continuano a essere efficaci nel prevenire ricoveri, malattie gravi e decessi per Covid-19, anche se continuano a emergere nuove varianti e sottovarianti” del coronavirus pandemico.

“Le autorità Ue – aggiunge Cooke – stanno lavorando a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e i partner internazionali sulle politiche relative ai vaccini adattati”.

“Chiedo agli Stati membri” dell’Unione europea “di lanciare immediatamente un secondo booster” di vaccino anti-Covid “per tutti coloro che hanno più di 60 anni e per tutte le persone vulnerabili”, indipendentemente dall’età, “ed esorto tutti coloro che hanno diritto” a ricevere la quarta dose “a farsi avanti e a vaccinarsi. E’ così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili”. E’ l’appello di Stella Kyriakides, commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, nella dichiarazione congiunta.

“Non c’è tempo da perdere”, avverte Kyriakides. “I nostri vaccini Covid-19 funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattia grave e ricovero in ospedale – assicura – Con i casi e i ricoveri in aumento, mentre entriamo nel periodo estivo, esorto tutti a vaccinarsi e a ricevere il richiamo prima possibile”.