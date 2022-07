Covid, il sottosegretario Costa: "Conviviamo col virus per non bloccare più il paese"

globalist

4 Luglio 2022 - 10.25

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un’intervista alla Rai ha confermato che l’obiettivo principale, in ambito Covid, è quello di convivere con il virus.

“Ho sempre detto che l’obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa, a mio avviso, prendere anche in considerazione l’ipotesi che chi è positivo e asintomatico possa evitare isolamento e la quarantena”.

Quello su isolamento e quarantena, ha proseguito, “è un ragionamento che andrà fatto più avanti, ma prima o poi dovremo porci il problema, altrimenti rischiamo di ribloccare il Paese. Oggi abbiamo non solo positivi asintomatici che sono in casa a fare la quarantena ma anche inconsapevolmente sono in giro”.

“Al momento sul tavolo del governo non c’è nessuna misura restrittiva all’esame”, ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista a RaiNews24 a proposito della pandemia di Covid-19 in Italia. “I dati ci dicono che siamo in una fase certamente positiva e gestibile, dobbiamo monitorare con grande attenzione. Valuteremo quelli che saranno gli scenari nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma credo che sia anche sbagliato dire che sarà un autunno catastrofico. Credo che oggi gli italiani, dopo due anni e mezzo di restrizioni e sofferenza, abbiamo bisogno di messaggi positivi e rassicuranti”.