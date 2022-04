Ice London, riparte il gambling tra innovazione e tecnologia

globalist

26 Aprile 2022 - 22.12

Preroll

Tutto il mondo dell’economia cerca di tornare alla normalità dopo i mesi difficili della pandemia da Covid 19. Lo fa anche il mondo del gambling, uno dei settori che ha pagato uno tra i pezzi più alti in termini di perdite.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La ripartenza del gioco pubblico e legale ha una faccia, un aspetto, un simbolo. Si tratta dell’Ice London 2022, la più famosa fiera dedicata al settore. Una rassegna annuale che era stata rimandata lo scorso anno e che finalmente vedrà inizio tra il 12 e il 14 aprile. Un assaggio di normalità in tempi, comunque, abbastanza difficili: il virus che non è scomparso ma continua a mietere vittime, la guerra in Ucraina e la conseguente instabilità economica e politica. Problematiche nuove che hanno bisogno di una risposta nuova, innovativa, moderna.

Middle placement Mobile

Lo stesso sguardo che durante l’Ice London hanno usato gli esperti di gambling per guardare a dove andrà il settore, quali sono le novità su cui investire e quali sono i trends del momento. Quello che emerge è la volontà, da parte delle imprese e dei brand di gioco d’azzardo, a fare rete. È questa la mossa fondamentale per fronteggiare le sfide del presente. Fare network, fare squadra, creare e progettare partnership e collaborazioni offre infatti nuove opportunità di sviluppo, di crescita e di innovazione. Una parola, quest’ultima che è di fondamentale importanza per tutto il settore. Lo dimostra il lavoro svolto in questi anni dal team che gestisce la piattaforma di gioco Starvegas, brand che da sempre ha guardato alla modernizzazione come tassello fondamentale della propria crescita.

Dynamic 1

Altro aspetto di cruciale importanza è l’incentivo e la promozione del gioco responsabile: senza infatti l’adozione di determinati modelli e di strategie è infatti impossibile parlare di futuro per il settore. Per questo l’Ice London si è occupato, tra i tanti temi, anche di questo. Sono intervenuti esperti per parlare di online gaming, mobile gaming, omnichannel, esports e del mercato degli Stati Uniti; si è analizzato il mercato dei giochi elettronici, il cui giro d’affari nel 2021 è stato di oltre 1 miliardo, si è parlato del ruolo del Sud America in questa crescita, un sub continente in cui si stanno distinguendo paesi come il Brasile, la Colombia e il Messico.

Insomma, all’Ice London 2022 si è parlato di futuro, di progettazione. Perché per rimettere in moto l’economia, per rimettere in moto il settore, servono idee. Che possono arrivare grazie a una fase, intensa, di dialogo e confronto.