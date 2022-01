Le previsioni nefaste di un Istituto Usa: "In Italia a febbraio oltre 500 morti al giorno"

globalist

6 Gennaio 2022

Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation, un istituto di ricerca dell’Università di Washington, il picco della quarta ondata di Covid-19 sarà raggiunto in Italia a metà febbraio, dove si raggiungeranno tra i 343 e i 576 morti al giorno.

Il numero è comunque soggetto a una serie di varianti legate ai comportamenti della collettività (come il corretto uso della mascherina o il vaccino) e alla contagiosità della variante Omicron. Attualmente i morti legati al Covid sono già oltre 200 al giorno.

Oltre al numero dei morti, raddoppiato nel giro di poco, anche i contagi segnano ogni giorno un nuovo record: l’ultimo bollettino ne conta 189.109, il penultimo 170.844. La cifra degli attualmente positivi corre ogni giorno e ormai arriva a sfiorare il milione e mezzo di casi. Mentre in terapia intensiva, tra i malati Covid più gravi con un’altissima percentuale di scettici o No Vax che rischiano di morire, ci sono al momento 1.428 pazienti.