Bassetti: "Sotto l'albero vorrei trovare meno allarmismo e panico"

24 Dicembre 2021

Il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si augura “di trovare sotto l’albero un pochino meno di allarmismo, paura e panico”.

Per il medico questi atteggiamenti “non aiutano. Mi auguro di non trovare la paura, con Omicron abbiamo commesso gli stessi errori di un anno fa: terrorismo, vaccini ‘bucati’ e più decessi. Poi si è rivelato tutto inutile. Mentre invece assistiamo ad un calo di letalità e i vaccini funzionano. Ecco, non vorrei più trovare i soliti noti che la sparano più grossa”.

E vorrei che Natale mi porti i farmaci per curare il Covid e i nuovi anticorpi monoclonali di seconda generazione, più potenti” conclude Bassetti.