Salvini conosce la geografia come la Borgonzoni: "Il Giappone confina con la Cina"; Sicuro...?

Che la Lega avesse una singolare visione della geografia l'avevamo capito quando la Borgonzoni affermò che l'ER confinasse con il Trentino!

SaLVIni va oltre facendoci sapere che la Cina confina con il ... Giappone. pic.twitter.com/x9D72afnOq

— Filippo Turati KURDISH PEOPLE FREE (@FilippoTurati5) February 26, 2020

Che la Lega non andasse molto d'accordo con la geografia lo avevamo chiaro da quando Lucia Borgonzoni sbagliò i confini dell'Emilia Romagna, la Regione della quale sarebbe voluta diventare presidente. Ora ci si mette anche Salvini, che ha deciso di fare concorrenza a Di Maio in quanto a figuracce.Secondo il leader della Lega 'L'Italia è il terzo paese al mondo per contagi di Coronavirus davanti al Giappone, che confina con la Cina". Ma davvero?In realtà lo sanno anche i bambini delle elementari che il Giappone è un arcipelago, bagnato dal mare da ogni lato (per la precisione: a est dall’Oceano Pacifico, a nord dal Mare di Okhotsk, separato dall’Estremo Oriente russo dallo stretto di La Pérouse, ad ovest dal Mar del Giappone che lo separa dalla Corea, mentre a sud l’arcipelago delle isole Ryūkyū è separato da Cina e Taiwan dal Mar Cinese Orientale).