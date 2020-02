Elisabetta ha perso la pazienza. La Regina blocca Meghan e Harry: basta usare il brand “Sussex Royal”

Si sono dimessi da reali? E allora i Sussex non potranno più usare l'etichetta “Royal” sul loro profilo e sul sito. Dopo lunghe e complesse discussioni, la Regina Elisabetta è arrivata al verdetto: Harry e Meghan non potranno mantenere la parola reale nel loro marchio. I duchi hanno speso decine di migliaia di sterline per registrarlo in tutto il mondo per una serie di articoli e attività, tra cui anche una organizzazione benefica.

La difficile decisione è stata presa nell'ambito dei nuovi accordi e la coppia pare aver accettato di buon grado l'imposizione di Elisabetta e sarebbe pronti a rietichettarsi. La pagina Instagram “Sussexroyal” è stata aperta l'anno scorso (il 2 aprile 2019) ed ha accumulato oltre 11 milioni di follower, la stessa cifra del profilo Kensington Royal, utilizzato da William e Kate.

L'etichetta “Sussex Royal” è diventata da poco anche un sito web in cui Harry e Meghan promettevano di dare informazioni su di loro. E nella loro nuovo vita canadese l'utilizzo del marchio era ovviamente contemplato. Ora i duchi dovranno rivedere i loro piani di lavoro e cambiare “etichetta”.