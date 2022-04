La Regina Elisabetta compie 96 anni, i problemi di salute e la Barbie in suo onore

globalist

21 Aprile 2022 - 11.08

La regina Elisabetta compie oggi 96 anni, una ricorrenza che festeggerà in privato nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Dopo aver parzialmente risolto i suoi problemi di salute, la sovrana d’Inghilterra ha viaggiato in elicottero verso la residenza in campagna, per festeggiare il compleanno che coincide con il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno, dopo tutta una serie di appuntamenti esterni cancellati per le difficoltà di deambulazione mostrati negli ultimi tempi e la stanchezza seguita a un contagio da Covid superato a fine febbraio.

La tradizione di trascorrere il compleanno a Sandringham, per incontrarvi parenti e amici più stretti, risale all’epoca in cui il principe consorte Filippo – morto quasi centenario nel 2021 – era ancora in vita.

Sua Maestà, che la settimana scorsa ha accolto nel castello di Windsor il nipote ribelle Harry (il quale ha poi assicurato di averla trovata “in gran forma”), per la prima volta in visita nel Regno assieme alla moglie Meghan Markle dopo lo strappo dei due dalla Royal Family seguito a inizio 2020 dal trasloco negli Usa, si fermerà per alcuni giorni nell’amato cottage di Wood Farm, a Sandringham, secondo le fonti di palazzo citate dalla Pa: giorni durante i quali è previsto possa ricevere figli, nipoti e qualche amica.

In una rara apparizione pubblica recente, Elisabetta II aveva parlato di Wood Farm come di un luogo “intimo e familiare”, caro a lei e al defunto Filippo per il verde che lo circonda e la vicinanza al mare.

Arriva anche il tributo della storica bambola Barbie, con un modello realizzato a sua somiglianza, in occasione dello storico Giubileo di Platino della monarca più longeva della storia britannica da 70 anni sul trono. La bambola Barbie Queen Elizabeth II è fedelmente ispirata alla figura della regina, con un elegante abito avorio e nastro blu ornato con decorazioni d’ordinanza.

La tiara è ispirata al diadema con frange della Regina Mary – indossato come è noto dalla Regina nel giorno del suo matrimonio – e i medaglioni in miniatura sui nastri sono ispirati agli ordini della famiglia reale. Il nastro rosa è stato regalato alla Regina da suo padre Giorgio VI e quello azzurro da suo nonno Giorgio V. La spilla d’argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l’insegna del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l’Ordine della Giarrettiera. La storica e professoressa Kate Williams, autrice di «Our Queen Elizabeth», afferma: “Il regno della regina Elisabetta II è stato di straordinario impatto, ricoprendo una posizione che poche donne hanno. La monarca britannica che ha regnato più a lungo e la prima a raggiungere un giubileo di platino, la Regina si è dedicata al servizio e al dovere e ha visto il mondo cambiare incommensurabilmente. Nel 1952, quando salì al trono, le donne non erano incoraggiate a lavorare e i politici espressero dubbi su una giovane monarca – ma lei provò loro che si sbagliavano, dimostrandosi un’abile leader e diplomatica. Mentre Sua Maestà celebra questo importante giubileo, è interessante vedere un marchio iconico come Barbie condividere l’impatto che importanti figure femminili storiche hanno in qualità di leader, inventrici e pioniere per le nuove generazioni” .

La bambola è presentata in una scatola ispirata allo stile di Buckingham Palace, con tanto di logo a forma di cresta e un un’icona che commemora il 70 anniversario dell’ascesa al trono della Regina. Sarà venduta su Amazon, Harrods, Hamley’s, Selfridges e John Lewis a partire dal 21 aprile 2022 in vista del Queen’s Platinum Jubilee Central Weekend tra il 2 e il 5 giugno 2022.