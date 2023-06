Prigozhin, la Ue: "Il mostro creato da Putin si sta rivoltando contro di lui"

globalist Modifica articolo

26 Giugno 2023 - 10.10

Preroll

Gli eventi del fine settimana mostrano che la potenza militare della Russia si sta “sgretolando” e il “mostro creato da Putin si sta rivoltando contro di lui”, ha detto l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Josep Borrell.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma ha avvertito che l’instabilità in Russia è pericolosa e deve essere presa in considerazione nei prossimi giorni e settimane.

Middle placement Mobile

“Quello che sta accadendo in Russia, è importante capire che questo sta incrinando il potere militare russo e influenzando il suo sistema politico. E certo non è un bene vedere che una potenza nucleare come la Russia sta entrando in una fase di instabilità politica”, ha detto all’arrivo al vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue in Lussemburgo.

Dynamic 1

“La conclusione più importante è la guerra contro l’Ucraina lanciata da Putin e il mostro che Putin ha creato con Wagner, il mostro sta combattendo, il mostro sta agendo contro il suo creatore. Il sistema politico sta mostrando le sue fragilità e il potere militare si sta incrinando”, ha aggiunto.

L’ammutinamento annullato in Russia sarà in cima all’agenda del vertice di Lussemburgo dei ministri che dovrebbero approvare l’impegno a dare più fondi all’opzione militare dell’Ucraina.

Dynamic 2

Dovrebbero anche approvare l’undicesimo round di sanzioni contro la Russia, volto a impedire a Putin di aggirare le precedenti sanzioni utilizzando paesi terzi per acquistare petrolio greggio e altri prodotti in tutto il mondo.