Spionaggio, quattro cittadini russi arrestati in Norvegia: avevano fotografato luoghi sensibili

18 Ottobre 2022 - 00.01

Guerra in Ucraina e guerra di spie: altri arresti in Norvegia di cittadini russi sospettati di fotografare o riprendere luoghi sensibili: dopo i due finiti in manette la scorsa settimana per voli illegali di droni, quattro trentenni, tre uomini e una donna, sono stati fermati nel nord del Paese con l’accusa di aver immortalato soggetti e luoghi vietati.

Le autorità non hanno precisato la natura degli scatti, ma hanno messo i quattro in custodia cautelare per una settimana.

In Norvegia è alta l’allerta dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, secondo il ministro della Giustizia Emilie Enger Mehl c’è una crescente «pressione sul fronte delle sfide di intelligence».