Gli 007 Usa: dietro l'omicidio di Darya Dugina c'è il governo dell'Ucraina

5 Ottobre 2022 - 21.27

Un giallo che sembra meno ‘giallo’: l’ intelligence americana ritiene che dietro l’omicidio di Darya Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin uccisa ad agosto in un attentato, ci sia il governo di Kiev. Lo rivelano fonti informate al New York Times precisando che gli Usa «non hanno preso parte all’attacco, né fornendo informazioni né altre forme di assistenza».

I funzionari riferiscono anche che i servizi Usa non erano a conoscenza dell’operazione e si sarebbero opposti se fossero stati consultati.

I funzionari americani che hanno parlato con il New York Times non hanno rivelato quali elementi del governo ucraino siano i mandanti dell’omicidio della Dugina o se il presidente Voldymyr Zelensky fosse al corrente. Alcuni ritengono, inoltre, che il vero obiettivo dell’attentato fosse il padre.

L’ultranazionalista Dugin da mesi esorta Mosca a intensficare la sue guerra contro l’Ucraina e da sempre è uno dei principali sostenitori di una Russia aggressiva e imperialista.

Interpellato dal prestigioso quotidiano americano il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha ribadito che il governo di Kiev non è coinvolto nella morte della figlia dell’ultranazionalista. «In tempo di guerra ogni omicidio deve avere un senso, soddisfare uno scopo specifico, tattico o strategico. Dugina non è un obiettivo né tattico né strategico per l’Ucraina», ha detto.