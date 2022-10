Ucraina, 5 mila soldati russi circondati a Lyman: Mosca ordina alle truppe di non ritirarsi

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 14.50

Putin ha dichiarato l’annessione di 4 regioni dell’Ucraina e mobilitato 300 mila riservisti. Ma in realtà al momento sul campo le cose vanno diversamente.

«Le truppe della Federazione Russa, oltre 5mila militari, di stanza nelle città orientale di Lyman sono circondate dall’esercito ucraino. Hanno fatto appello alla loro leadership con la richiesta di ritirarsi ma la richiesta è stata respinta dai comandanti della Federazione».

Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Lugansk Sergiy Gaidai, come riporta Unian. Le truppe ucraine hanno interrotto le comunicazioni di terra a supporto dei russi nell’area di Drobysheve-Liman e preso il controllo delle strade, i russi non hanno la possibilità di ripetere il ritiro di massa come nella regione di Kharkiv.

L’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, afferma che l’Ucraina probabilmente riprenderà Lyman nei prossimi giorni.

Citando notizie russe, l’istituto afferma che sembra che le forze russe si stiano ritirando da Lyman, che si trova circa 160 chilometri a sud-est di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Secondo il think tank, l’Ucraina sta facendo progressi «incrementali» intorno a Kupiansk e alla sponda orientale del fiume Oskil, che è diventata una prima linea cruciale da quando la controffensiva ucraina ha ripreso il controllo della regione di Kharkiv a settembre