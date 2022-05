Ucraina, gli 007 di Londra: "Le truppe russe hanno preso il controllo di quasi tutta la città di Lyman"

globalist

28 Maggio 2022 - 11.37

La guerra continua e in questa fase i russi stanno guadagnando terreno. Le truppe russe hanno probabilmente preso il controllo di quasi tutta la città di Lyman, nel nord della regione di Donetsk.

E’ quanto ha affermato l’intelligence del Regno Unito, il cui rapporto aggiornato è stato pubblicato dal ministero della Difesa di Londra.

Si tratterebbe di un’operazione preliminare per la prossima fase dell’offensiva in Ucraina orientale. Lyman è importante da un punto di vista strategico perché sede di uno snodo ferroviario e porta d’accesso per importanti ponti stradali e ferroviari sul fiume Siverskij Donec, ha spiegato il dicastero britannico. Il rapporto dei servizi segreti di Londra ritiene che la Russia possa dare priorità a un tentativo di «forzare l’attraversamento del fiume».