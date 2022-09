Gli 007 di Londra: "Disinformazione di Putin sul grano per non prendersi la colpa dell'insicurezza alimentare"

globalist

11 Settembre 2022 - 11.22

Preroll

Guerra sul campo e guerra di propaganda. E anche disinformazione sulla Russia. «Il 7 settembre 2022, il presidente Putin ha affermato che solo 60mila tonnellate del grano esportato dall’Ucraina da agosto erano state inviate ai paesi in via di sviluppo e che la maggior parte era stata consegnata agli stati dell’Unione Europea. L’affermazione di Putin non è vera. Secondo i dati delle Nazioni Unite, circa il 30% è stato fornito a paesi a basso e medio reddito in Africa, Medio Oriente e Asia».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo scrive l’intelligence di Londra nel suo ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina, diffuso dal ministero della Difesa britannico. «La Russia – vi si legge ancora – sta perseguendo una deliberata strategia di disinformazione mentre cerca di deviare la colpa dei problemi di insicurezza alimentare, screditare l’Ucraina e ridurre al minimo l’opposizione alla sua invasione».

Middle placement Mobile

L’avanzata delle forze di Kiev

Dynamic 1

Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno continuato ad ottenere risultati significativi» nella loro avanzata «nella regione di Kharkiv. La Russia ha probabilmente ritirato proprie unità dall’area, ma i combattimenti proseguono intorno alle città strategicamente importanti di Kupiansk e Izyum».

A scriverlo, nell’ultimo aggiornamento diffuso dal ministero della Difesa di Londra, è l’intelligence britannica.