Mosca: cosa c'è dietro la morte della figlia di Dugin, il"Rasputin di Putin"

Umberto De Giovannangeli

21 Agosto 2022 - 13.15

L’obiettivo era lui, il “Rasputin di Putin”. Ma a rimetterci la vita è stata la figlia Darya Dugina, 30 anni, commentatrice politica, morta a seguito dell’esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avvenuto verso le 21.45 locali di sabato nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, a circa 20 chilometri a ovest rispetto alla capitale russa. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida di una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà del padre, Aleksandr Dugin, e sulla quale non c’erano altri passeggeri. Le autorità russe hanno aperto un procedimento penale per omicidio. Lo riferiscono le agenzie russe citando il Comitato investigativo, che ipotizza la presenza di “un ordigno esplosivo” piazzato sull’automobile. “Un ordigno sarebbe esploso, dopo di che il Suv ha preso fuoco”, si legge nel rapporto degli inquirenti, riportato da Ria Novosti.

Dopo la deflagrazione – hanno raccontato alcuni testimoni – l’auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. Il corpo carbonizzato (e irriconoscibile) della vittima è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto. In alcuni video – diffusi in rete – si vede Dugin disperato, con le mani nei capelli, a pochi metri dall’auto in fiamme. Al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un attentato: secondo alcune fonti lo stesso Dugin – impegnato in serata in una conferenza su “Tradizione e storia” vicino a Mosca (alla quale ha partecipato anche Darya Dugina come ospite) – avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia, commentatrice televisiva, ma alla fine ha deciso di viaggiare su un’altra vettura. Durante il festival, l’auto era parcheggiata nell’area vip, ma le telecamere di sorveglianza non funzionavano, a quanto scrive la testata russa Lenta.ru. Dugin ora è ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto il politologo ed ex consigliere di Vladimir Putin, Serghei Markov, sul suo canale Telegram. «Povero Aleksandr. Ora si trova in ospedale. Le nostre più sentite condoglianze», ha scritto Markov. Aleksandr Dugin, consigliere di diversi politici, è un filosofo russo noto per le sue opinioni anti-occidentali, di estrema destra e neo-eurasiatiche. Negli ultimi anni è stato definito dai media occidentali come uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin, mentre la stampa russa lo considera una “figura marginale” per le sue opinioni «ritenute troppo radicali anche dai nazionalisti». Nel 2014 – riporta Russia Today – è stato licenziato dall’Università statale di Mosca dopo il suo appello a «uccidere, uccidere, uccidere» gli ucraini.

Diversi dirigenti russi filo-Cremlino stanno accusando Kiev di aver commissionato l’omicidio di Darya Dugina, figlia dell’ideologo di Putin. Lo scrive il Guardian. Secondo il leader della Repubblica popolare filorussa di Donetsk, Denis Pushilin, ci sono «terroristi del regime ucraino» dietro la morte di Darya. A detta di Pushilin, a quanto riferisce Ria Novosti, l’obiettivo dell’attentato era il padre. “I terroristi del regime ucraino, cercando di eliminare Aleksandr Dugin, hanno fatto saltare in aria sua figlia… In macchina. Beato ricordo di Darya, è una vera ragazza russa”, ha scritto Pushilin nel suo canale Telegram.

Una figlia in trincea

Il 4 giugno scorso fu inclusa nella lista delle persone sanzionate dal governo del Regno Unito (tra loro il magnate Roman Abramovic) per avere espresso appoggio o promosso politiche favorevoli all’aggressione russa dell’Ucraina.

Figurava al numero 244 dell’elenco delle 1.331 persone fisiche sanzionate, quale “autore di alto profilo della disinformazione circa l’Ucraina e riguardo all’invasione russa dell’Ucraina su varie piattaforme online”, nonché responsabile per il supporto e la promozione di politiche o iniziative di destabilizzazione dell’Ucraina per comprometterne o minacciarne “l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza”.

Darya svolgeva un intenso impegno intellettuale nella scia del padre. In una recente intervista, rilasciata a maggio scorso alla testata online geopolitika.ru, era intervenuta sull’aggressione russa all’Ucraina. Sposando, senza sorprese, le posizioni del padre e la linea del Cremlino. »La situazione in Ucraina è davvero un esempio di scontro di civiltà; può essere visto come uno scontro tra la civiltà globalista e quella eurasiatica» aveva detto. «Dopo “la grande catastrofe geopolitica” (come il presidente russo ha definito il crollo dell’Urss), i territori dell’ex Paese unito sono diventati ‘confini’ (zone intermedie) – quegli spazi su cui è aumentata l’attenzione dei vicini, con la Nato e soprattutto gli Stati Uniti interessati a destabilizzare la situazione ai confini della Russia».

Aggiungeva Darya Dugina: “Se le élite liberali occidentali insistono così tanto nel sostenere Kiev e demonizzare Mosca, è perché dietro c’è una logica di profitto. Tutto deve essere messo in discussione. Questo è un principio importante che ci permette di mantenere un occhio lucido. Nella società dello spettacolo, della propaganda e della natura totalitaria dei sistemi occidentali, il dubbio è un passo essenziale per uscire dalla caverna…”.

Ritratto dell’ideologo di Stato

A tratteggiarlo, su Haaretz, è Amit Varshizky, scrittore e storico che al mondo di Putin ha dedicato ricerche e pubblicazioni tra le più documentate oggi in circolazione. Un ritratto di straordinario interesse che Globalist ripropone in due parti.

Scrive il professor Varshizky: “Le agenzie di intelligence e spionaggio di tutto il mondo, i leader degli stati, i diplomatici, i commentatori politici e i giornalisti stanno tutti cercando di capire le intenzioni del presidente russo Vladimir Putin e di comprendere lo scopo dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma chiunque voglia veramente capire la visione del mondo di Putin e la visione geopolitica che sta alla base delle sue mosse politiche e militari degli ultimi anni, compresa la campagna d’Ucraina, farebbe meglio ad ascoltare le parole di una persona: Aleksandr Dugin.

Soprannominato “il Rasputin di Putin” dai media occidentali, Dugin è oggi il filosofo politico più influente in Russia. È considerato la forza trainante dell’ideologia russa post-sovietica nel XXI secolo e le sue idee sono strumentali nel plasmare l’approccio dell’élite al potere a Mosca. In Russia è ampiamente considerato il capostipite della “primavera russa” e in Occidente si pensa che abbia un’influenza quasi magica sul Cremlino. Come tale, è l’unico intellettuale il cui ingresso negli Stati Uniti e in Canada è stato vietato a causa del suo coinvolgimento nella crisi ucraina del 2014.

Dugin è nato a Mosca nel 1962; suo padre ha servito come colonnello nell’intelligence militare sovietica. Fin da giovane si interessò alle dottrine mistiche, allo spiritualismo e al radicalismo politico. Era membro di associazioni clandestine che si opponevano al dominio sovietico e fondevano idee mistiche con dottrine ultranazionaliste e fasciste. In questo periodo tradusse anche in russo alcuni degli scritti di Julius Evola, un filosofo ed esoterista italiano che esercitò una grande influenza sui pensatori fascisti e nazisti negli anni venti e trenta. La critica di Evola al modernismo, e in particolare la sua feroce opposizione all’ordine liberale, all’ethos del progresso e ai valori di libertà e uguaglianza, sarebbe diventata col tempo un fondamento della visione del mondo di Dugin. Durante questo periodo dissidente, espresse anche la sua ammirazione per le SS adottando per sé un alter ego chiamato Hans Sievers, ispirato alla figura del criminale di guerra Wolfram Sievers, che era il segretario generale dell’Ahnenerbe, un istituto di ricerca nazista che Heinrich Himmler istituì a metà degli anni ’30.

Fondatore del Partito Nazionale Bolscevico

Negli anni ’90, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, Dugin (che ormai aveva conseguito due dottorati, uno in sociologia, l’altro in scienze politiche) fu coinvolto in varie iniziative politiche. Tra gli altri compiti, era un consigliere speciale del Cremlino ed era uno dei fondatori del Partito Nazionale Bolscevico, un gruppo di estrema destra la cui piattaforma fondeva principi bolscevichi e fascisti e chiedeva la creazione di un nuovo impero russo che si sarebbe esteso da Vladivostok a Gibilterra. Nel 1997, Dugin ha pubblicato “Fondamenti di Geopolitica”, che è diventato un libro di testo chiave per gli studenti dell’Accademia dello Stato Maggiore dell’esercito russo ed è stato visto da alcuni osservatori occidentali come “la versione russa del Destino Manifesto”. Nel 2001, ha fondato il Partito Eurasia, che si oppone alla globalizzazione e a tutto ciò che essa implica, e ha chiesto la formazione di un blocco anti-americano basato su un’alleanza strategica tra la Russia, gli stati balcanici e il mondo musulmano, in particolare l’Iran.

Dugin ha stretti legami con le élite politiche, economiche e militari della Russia. Ha servito come consigliere di Sergey Yevgenyevich Naryshkin, un ex vice premier e presidente della Duma, che oggi è a capo dei servizi segreti esteri russi. Dugin è anche molto vicino a Sergei Glazyev, un alto membro della Duma che è stato consigliere economico di Putin. È anche un collaboratore regolare del sito web di ultradestra pubblicato da Konstantin Malofeev, che è considerato un confidente di Putin e ha connessioni con i servizi statali russi e gli organi di intelligence.

Nel corso degli anni, Dugin ha anche coltivato ampi legami con figure governative in Asia e in Europa, acquisendo nel processo uno status speciale, anche se non ufficiale, come mediatore per il Cremlino. Nel 2014, durante la rivoluzione in Ucraina e l’estromissione del presidente filorusso Viktor Yanukovych, Dugin ha lavorato industriosamente per assistere i separatisti russi ed è stato apertamente critico nei confronti di Putin per non aver invaso l’Ucraina. “La rinascita russa può fermarsi solo a Kiev”, ha dichiarato all’epoca. A seguito di un sanguinoso scontro a Odessa tra ucraini filorussi e filo-occidentali, Dugin disse in un’intervista: “Uccideteli! Uccideteli! Uccideteli!”. Le sue osservazioni sono state interpretate come un appello al massacro di massa e hanno suscitato una protesta pubblica che ha portato al suo licenziamento dal suo posto di capo del dipartimento di sociologia delle relazioni internazionali all’Università Statale di Mosca.

Le sue idee risuonano ai più alti livelli. Durante l’annessione della Crimea, quella stessa primavera, Putin, parlando alla televisione di stato, fece ripetutamente uso del termine “Novorossiya” (Nuova Russia), che era stato coniato da Dugin nello spirito della terminologia imperialista durante l’era zarista. Tuttavia, le idee radicali di Dugin non finiscono con le ambizioni imperialiste e le dichiarazioni sulla necessità di ripristinare la “Grande Russia”; egli pretende di proporre un’alternativa culturale, spirituale e morale all’ordine liberale dell’Occidente moderno. Il suo atteggiamento nei confronti della crisi del liberalismo in Occidente è che si tratta di una questione filosofica, una “crisi metafisica”, nelle sue parole, e il suo progetto intellettuale equivale a un tentativo di forgiare una nuova affinità tra l’era postmoderna e la tradizione.

L’uso della religione

Non attinge solo a considerazioni politiche ma anche ad argomenti filosofici, storici, antropologici e geopolitici, che espone nelle decine di libri che ha pubblicato. Le sue dichiarazioni politiche sono regolarmente condite da una terminologia liturgica e quasi apocalittica, che ha origine nel mondo ortodosso-cristiano-mistico a cui è affezionato. Nei suoi scritti e nelle sue conferenze, Dugin descrive la lotta con l’Occidente come uno scontro tra due civiltà che rappresentano diverse percezioni della verità – diverse idee di umanità – e sposano sistemi di valori reciprocamente contraddittori.

Dal suo punto di vista, la campagna contro l’Occidente non dovrebbe essere vista come una lotta politica nel senso usuale del termine, ma come una battaglia spirituale ed esistenziale per l’anima russa. Le persone che hanno familiarità con gli scritti dei teorici fascisti e nazional-socialisti del primo quarto del XX secolo identificheranno facilmente le fonti di ispirazione che alimentano il suo pensiero e capiranno perché ci sono alcuni che lo considerano il filosofo più pericoloso del mondo.

Quarta teoria politica

Qual è dunque la dottrina della persona che ha sollecitato una conquista russa dell’Ucraina negli ultimi 20 anni? Dugin si definisce un pluralista anti-globalista e usa spesso il termine “pluversalismo” come alternativa all'”universalismo”, un termine che ha preso in prestito dal giurista nazi-tedesco Carl Schmitt. Le nazioni, sostiene Dugin, sono entità storiche e organiche: Hanno tradizioni, valori e concezioni distintive del mondo che emergono organicamente nel corso della loro storia. La cultura di una nazione non dovrebbe essere giudicata con i criteri di una cultura diversa, sostiene, e uno stato non deve imporre i suoi valori ad un altro stato. Da qui la sua obiezione al globalismo culturale, politico ed economico guidato dagli Stati Uniti e, come tale, all’occidentalizzazione dell’Ucraina.

La globalizzazione, sostiene, è solo una copertura per l’imperialismo americano, che lui definisce “imperialismo spirituale”, il cui obiettivo è quello di subordinare il mondo intero al sistema di valori liberale e allo stile di vita americano. Quando Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, Dugin ha dichiarato che è stato il giorno più felice della sua vita: Finalmente un presidente isolazionista era alla Casa Bianca, qualcuno che era contro gli accordi commerciali internazionali e voleva smantellare la Nato”.

(prima parte, prosegue)