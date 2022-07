Onu e Ue condannano l'attacco russo a Odessa dopo l'accordo del grano

globalist

23 Luglio 2022 - 14.57

Un attacco fatto subito dopo la sigla di un accordo a testimonianza del fatto che la parola di Putin vale davvero poco.

«L’Ue condanna fermamente l’attacco missilistico russo al porto di Odessa. Colpire un obiettivo cruciale per l’esportazione di grano il giorno dopo la firma degli accordi di Istanbul è particolarmente riprovevole e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto e gli impegni internazionali». Così su twitter l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.

L’Onu condanna

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel condannare il raid russo nel porto ucraino di Odessa, ha affermato che «la piena attuazione dell’accordo» sull’export del grano siglato ieri a Istanbul «da parte della Federazione di Russia, Ucraina e Turchia è imperativa».