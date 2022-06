Ucraina, Boris Johnson: "La vittoria di Putin sarebbe un disastro economico"

globalist

25 Giugno 2022 - 10.56

Guerra in Ucraina, la battaglia non si ferma, anche perché i russi non hanno intenzione di trattare se non dopo essersi preso metà del paese, compreso il controllo del mar Nero.

Per questo il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato di temere che le conseguenze economiche della guerra possano costringere l’Ucraina a concordare un accordo di pace con la Russia che non è nel suo interesse.

Johnson ha affermato che le conseguenze di una vittoria del presidente russo Vladimir Putin sarebbero pericolose per la sicurezza internazionale e “un disastro economico a lungo termine”.

“Troppi paesi dicono che questa è una guerra in Europa che non è necessaria… e quindi crescerà la pressione per incoraggiare – costringere, forse – gli ucraini a una cattiva pace”, ha detto nella capitale ruandese Kigali, dove sta partecipando a un Vertice del Commonwealth.