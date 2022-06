Ucraina, dagli Stati Uniti pieno sostegno alle indagini sui crimini di guerra

globalist

4 Giugno 2022 - 22.21

Guerra in Ucraina, stragi di civili e atrocità. Gli Stati Uniti hanno ribadito oggi il loro sostegno alle indagini internazionali sui crimini di guerra commessi in Ucraina. “I responsabili di crimini di guerra, compresi gli autori diretti e coloro che li hanno ordinati, devono affrontare la giustizia. Oltre al nostro supporto diretto all’Ucraina, gli Stati Uniti sostengono le indagini internazionali per garantire la responsabilità per le atrocità commesse in Ucraina“, si legge in un tweet dell’ambasciata Usa a Kiev.

Da parte sua, l’ambasciatrice Bridget Brink, durante una visita a Borodyanka, ha espresso la sua “determinazione a fare tutto il possibile perché gli autori di terribili crimini” in città “siano ritenuti responsabili”.