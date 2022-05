Ucraina, 007 Gb: "Mosca ricorrerà in modo pesante a bombardamenti di artiglieria"

globalist

17 Maggio 2022 - 09.55

Preroll

L’intelligence britannica nel suo aggiornamento della guerra in Ucraina evidenzia le prossime mosse di Mosca: “Nelle prossime settimane la Russia probabilmente continuerà a ricorrere in modo pesante a massicci attacchi di artiglieria, mentre cerca di far riprendere slancio alla sua avanzata nel Donbass”. Viene sottolineato come Mosca stia ricorrendo sempre di più “a bombardamenti indiscriminati di artiglieria a causa della limitata capacità di acquisizione degli obiettivi e della volontà di non rischiare di far volare i propri aerei da combattimento oltre le proprie linee”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’intelligence ricorda come nella regione di Chernihiv, a nord di Kiev, circa 3.500 edifici siano stati distrutti dalle truppe russe dopo l’abbandono dell’avanzata verso la capitale. E l’80% dei danni è stato causato a edifici residenziali. La portata di questi danni, commenta il rapporto, indica la volontà di Mosca di usare l’artiglieria nelle aree abitate. La Russia, conclude infatti l’intelligence, ha probabilmente deciso di ricorrere sempre di più a bombardamenti indiscriminati a causa della sua limitata disponibilità di munizioni di precisione e riluttanza ad usare i caccia fuori dai suoi confini per paura di perderli.